El futuro de Zinedine Zidane vuelve a ser tema en el Real Madrid

El director técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, puso en el aire su continuidad en próximo verano en la liga española. El galo hablo previo al partido de este domingo ante el Sevilla sobre su seguimiento en el equipo merengue.

"Se lo voy a poner muy fácil al club, porque me lo ha dado todo. Pero el tema es el Sevilla, nada más. El Sevilla y lo que queda de Liga".

Zidane no quiso profundizar en el tema de su continuidad en el Real Madrid y solo se refirió al partido de este domingo ante el Sevilla donde es de suma importancia vencerlos ya que estan peleando el título de Liga.

"Es un buen equipo el Sevilla, será un partido distinto al del Chelsea de la Champions League de la semana. Y será complicado".

Sobre sus jugadores, Zidane hablo del caso de Eden Hazard quien al final del partido de Champions League abrazo a los jugadores del Chelsea y convivió con ellos como si nada pasara despues de quedar eliminados. Ante esto, el DT francés aseguró que Hazard ya se ha disculpado.

"Eden se ha disculpado, y ha hecho bien. No quería hacer daño a nadie, que es lo más importante. No hay más, se ha disculpado, hemos hablado y nada más que decir. Nos va ayudar. Hasta ahora no se ha podio ver al jugador que lleva dentro. Espero que dentro de poco podamos ver a ese Hazard. Tiene contrato con el Madrid."

El tema de Sergio Ramos es delicado ya que al parecer el capitán del equipo se volvió a resentir después del juego ante el Chelsea de la Champions League y al parecer esta descartado para este domingo.