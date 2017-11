El giro en la vida del exboxeador Paul Williams

Estados Unidos.- Nacido en Georgia, Estados Unidos, el ex boxeador estadounidense Paul Williams apodado “The Punisher” (El castigador), a lo largo de su carrera siempre se le distinguió por su gran técnica, rapidez en sus manos y movilidad sobre el ring, habilidades que le ayudaron a conseguir varios éxitos importantes.

Desde sus doce años que tuvo en el boxeo profesional, el pugilista estadounidense Paul Williams, logró pelear en tres divisiones diferentes, eso welter, superwelter y mediano, sin embargo, solo logró quedar campeón en dos de ellas (Peso welter y superwelter).

A principios del 2010, Paul Williams, apareció en una lista publicada por la prensa especializada en el deporte de las narices chatas como uno de los mejores boxeadores libra por libra del mundo. Pues no era para menos, su carrera poco a poco iba en ascenso a pesar de haber tenido algunas derrotas en su haber.

Tuvo combates interesantes ante rivales como; Antonio Margarito, Ronald Wright, Kermit Cintron, Erislandy Lara y sobre todo las batallas inolvidables ante el argentino Sergio “Maravilla” Martínez, con quien peleó en dos ocasiones con resultado de una victoria y una derrota.

Cuando todo parecía que iba a venir algo mejor para “The Punisher”, vino el momento más oscuro de su vida, pues un terrible accidente acabaría con su exitosa carrera dentro del pugilismo.

El 27 de mayo de 2012, el ex campeón del mundo de peso welter y superwelter, se dirigía rumbo a la boda de su hermano en moto cuando perdió el control por lo que salió de la carretera y su cuerpo salió proyectado unos metros antes de caer.

El accidente produjo que Paul Williams perdiera la movilidad de sus piernas, por lo que los médicos dijeron que el estadounidense ya no podría volver a caminar y mucho menos volver a ponerse los guantes, sin embargo, el no pierde la esperanza.

“La gente que vio el choque dice que volé y caí de cabeza y mi cuerpo se dobló como si fuera un maletín”, expresó el ex boxeador Paul Williams al periodista Jim Gray, tiempo después de haber sufrido el accidente.

Desde ese momento todo cambió para el estadounidense, ahora se encuentra en una silla de ruedas pero con la sonrisa que siempre lo distinguió. Por eso, Paul Williams expresó durante la entrevista que tuvo con Jim Gray que no existen motivos para dejar de sonreír y dejar de ser como ha sido durante toda su vida.

“La gente se pregunta cómo sigo sonriendo, pero así es como soy yo. Me gusta bromear, reír. Si me deprimo entonces tendré dos problemas: no poder caminar y un hombre en depresión. Prefiero mantenerlo todo con un problema”, dijo Williams.