El gran regalo de Julio César Chávez para un hombre que lo ayudó cuando era un jovencito

México.- El entorno que envuelve a Julio César Chávez siempre ha sido de mucho escándalo y sorpresas pero dentro de todo ese mundo han existido grandes historias que le han pasado a lo largo de su vida y que por diferentes razones no han sido tan relevantes pero que de no haberlas vivido talvez no se contaría la historia del "Gran Campeón Mexicano".

Como ya se sabe Julio César Chávez en sus inicios no fue de los privilegiados con las fortunas, los excesos y muchas otras cosas que tuvo ya en su juventud y que sigue manteniendo ahora a sus 59 años de edad. Chávez González inició desde abajo, su familia de bajos recursos hicieron lo que pudieron para darle a él y a sus otros dos hermanos lo mejor para que vivieran su niñez de buena manera.

Aún así las carencias eran evidentes, pero nunca faltó el que de corazón quisiera ayudarlo y eso es algo que marcó muchas veces a Julio César Chávez que hizo que les guardara el respeto y cariño que lo llevó a ser espléndido con algunos de ellos.

Alguna ocasión Julio César Chávez reveló en entrevista con la reportera Shanik Berman que él había tenido un regalo muy especial para un hombre que lo ayudaba en sus momentos complicados. Comentó el "César del Boxeo" que esa persona de buen corazón le ayudaba a trasladarse a la escuela ya que al ser muy humilde no contaba con el suficiente dinero para cubrir su transporte.

El regalo fue nada más y nada menos que un auto, Julio en alguna de esas veces le prometió que cuando fuera campeón del mundo en boxeo él regresaría y le daría un auto del año por todas las veces que lo ayudó sin pedirle nada a cambio. Y así fue, el mexicano con ayuda de esa persona no desistió en sus sueños y llegó a pelear profesionalmente y con los años regresó al lugar para cumplir su promesa.

"Lo que pasa es que, ya sabes yo vengo de una familia humilde y pues él tenía su Volkswagen viejito y a veces me daba raites para la escuela, me daba raite para el gimnasio y yo le decía que cuando fuera campeón del mundo le iba a regalar un carro. Afortunadamente me fue bien, fui campeón del mundo y le regalé su carro", comentó Julio César Chávez.

Así como esas historias, Julio César Chávez ha tenido muchas más en donde en cada lugar que pisó logró hacer historia, amistades y sobre todo familia que buscaron la manera de ayudarlo en todo momento.

La transformación del joven que inició boxeando con una mujer a convertirse en el máximo referente el pugilismo mexicano fue gracias a muchas personas que fueron plantando en él una semilla de confianza que lo llevó a donde ahora está.