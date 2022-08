El grupo de K-Pop BTS se podría presentar en la ceremonia de inauguración de Qatar 2022

México.- BTS es una de las bandas de K-Pop más importantes a nivel mundial, su música ha llegado a todos los rincones del mundo siendo tambien uno de los grupos que ha roto más récords, incluso por encima de otros artistas ya consolidados y especialmente en Estados Unidos, un mercado muy lejos del que están acostumbrados. Ese gran conjunto de jóvenes podría hacer su debut en una Copa del Mundo en Qatar 2022.

En los últimos días el nombre de BTS se hizo tendencia ligándolo con el Mundial y es que se ha revelado que lanzarán una canción promocional de Qatar 2022 en colaboración con una empresa de autos como parte de un proyecto de global de sostenibilidad como "Goal of the Century". Dicha canción si ben está relacionada con Qatar 2022 aseguran que no será la canción oficial del mundial pero que existe la posibilidad de verlos en más de una ocasión.

En los últimos días tambien ha sido tendencia la posibilidad de que BTS sea participe del evento inaugural del Mundial de Qatar 2022 presentándose junto a otros artistas y con la posibilidad de que canten la canción especial del Mundial y quizá algunas más de sus grandes éxitos. En caso de lograrlo, será el primer grupo de K-Pop que se presentaría en una justa mundialista.

Según otros reportes tambien existe la posibilidad de que si no es en el inicio del Mundial se puedan presentar en algún evento organizado por el comité organizador o en la misma clausura. Tambien hay que saber de la disponibilidad de los integrantes pues desde hace algún tiempo se dieron una pausa para lucir como solistas pero podrían regresar como grupo para este evento, pero de momento no hay más información de qué es lo que sucederá a solo poco más de 3 meses de que el Mundial de inicio.