El increíble físico de la atleta Alondra González utilizando un lindo traje de baño

Jocotepec, Jalisco.- La figura de Alondra González disfruta de su presencia en el Municipio de Jocotepec mientras se encuentra hospedada en Villa Armonía, en el estado de Jalisco. Su alegría y felicidad resumen su estadía, pues desde hace dos días que comparte varias fotografías en el jardín del hotel donde se encuentra.

Entre la alberca, los troncos de los árboles y un clima bastante agradable, Alondra hizo ver su magnífico cuerpazo usando un traje de baño en color blanco y rojo. Posando fenomenal con su mano derecha en su cabello y su brazo izquierdo hacia el suelo, mostró su físico trabajado y bien cuidado.

La mexicana, quien mantiene una buena presencia en el Club América y por realizar una fantástica actuación en el Reality Show, Exatlón Estados Unidos, denotó su manera de brindarle cuidado a su cuerpo con rutinas y una alimentación balanceada que dejó boquiabiertos a miles de sus fans en Intagram.

"She remembered who she was, and the game changed" (Ella recordó quién era y el juego cambió), escribió "Nona" acompañando a su imagen, misma que en unas horas superó casi los 100 mil likes y más de 166 comentarios, los cuales aparecen mensajes de su compañera Jana Gutiérrez y la gimnasta olímpica Marisela Cantú.

"Mamamia", comentario de la jugada del América Jana Gutiérrez. "La Nona se ve excepcional, un abrazote bella", compartío la gimnasta en Beijing 2008 Marisela Cantú. Mientras que tres partes de los mensajes para Alondra aparecen: "Hermosa, dulce, que figurón, belleza", y diversos emojis con corazones en los ojos.

Alondra González es una de las figuras que vive la vida con felicidad y con entrenamientos de alto rendimiento. Así como es un As en el futbol soccer también lo es portando los guantes de box y realizando ejercicios de torso y piernas dentro y fuera del gimnasio.

Sus resultados reflejan cada una de sus fotos que comparte en sus redes sociales, y cada día aumenta el valor de sus "followers", principalmente en Instagram, donde se observa una inmensa cantidad de más de 473K, los cuales podría aumentar en los siguientes días al seguir posteando su sonrisa encantadora en el espacio donde se localiza y en sus demás viajes personales.

Los sueños de Alondra no tienen fecha de caducidad y así como ella siempre piensa positivamente, desea los buenos días y los mismos pensamientos a sus seguidores que desean llegar tan alto como ella lo ha conseguido con sus propios méritos y bastante disciplina, pero sobre todo por su amor personal.