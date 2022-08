El legendario excomentarista de WWE, luchará por última vez en Puerto Rico

El excomentarista de la WWE, Hugo Savinovich volverá a luchar por última vez en la función denominada Demonmanía La Batalla Final, que tendrá lugar el sábado 5 de noviembre a las 20:00 horas (tiempo local) en el Humacao Arena (Coliseo Marcelo Trujillo Panisse de Humacao, Puerto Rico).

En su último combate, sin descalificación, el popular comentarista de lucha libre enfrentará al legendario gladiador boricua El Profe, así lo dio a conocer la empresa NGCW de Florida, mediante un comunicado de prensa.

“Son 30 años de odio, esto no me hace sentir nada bien, pero por lo menos no lo oculto. No te puedo sacar dentro de mí, eres como una pesadilla que habita en el odio. Para poderme retirar tengo que retirarte y darte una lección”, manifestó Hugo Savinovich hacia “Su Majestad” El Profe.

Hugo Savinovich subirá de nuevo al cuadrilátero para enfrentar a El Profe Cortesía Lucha Libre Online

Sin embargo, Hugo Savinovich tendrá otro enemigo en contra, Ricky Banderas El Mesías, quien recientemente estuvo en el Grand Prix 2022 del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) el viernes 19 de agosto en la Arena México, al formar parte del equipo Resto del Mundo. Este evento será dedicado a la leyenda de la lucha libre mexicana, Blue Demon Jr.

Hugo Savinovich tiene experiencia en el ring, dado que inició su carrera a los 14 años como luchador en distintas promociones en Puerto Rico y República Dominicana bajo el nombre de La Pantera Asesina y La Pantera Ecuatoriana.

Durante ese periodo, ganó dos Campeonatos Mundiales en suelo dominicano. También fue campeón en parejas junto a Mitsu Ishikawa y campeón del Caribe. Posteriormente, comenzó a dedicarse a las funciones de presentador y comentarista hasta que firmó con WWF (WWE) en 1994.