El luchador Bandido describe lo duro como han sido sus días con Covid

El luchador mexicano Bandido que hace unas semanas dio positivo a Covid-19 y se perdió la función del 87 Aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre, agradeció el apoyo de sus fanáticos y describió lo difíciles que han sido estos días después de infectarse de coronavirus.

Bandido que estaba programado para luchar en el 87 Aniversario del CMLL donde buscaría el título del Campeonato Mundial Histórico NWA de Peso Welter ante Volador Jr, sin embargo tras dar positivo por Covid-19 tuvo que salir de la cartelera.

El luchador mexicano habló sobre la sintomatología que ha sufrido durante el coronavirus, además de las secuelas y los cambios físicos que sufrió durante la enfermedad.

“DIA 15!! Si, aquí estoy! Después de los 15 inmensos, largos y más dolorosos días de mi vida! 6 kilos menos, musculo caído, ojeras de 10 días durmiendo 2 horas!, Un tórax desgastado, dos pulmones con secuelas, dolores de cabeza extremos!, pensamientos suicidas, pocos amigos y una fanaticada increíble!!”, escribió Bandido en redes sociales

Todo esto es lo que está detrás de una persona con COVID19 días buenos, malos y pésimos donde ni ganas de hablar tienes! Hoy, la vida y dios me han dado una segunda oportunidad!, una manera de ver diferente las cosas! Estoy feliz, me siento feliz y vivo feliz! Y Lo poco o mucho que me toque vivir así será!!!”, añadió.