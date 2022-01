El mazatleco Isauro Pineda Jr firma con Bravos de Atlanta

Mazatlán.- Una vez más, un jugador mazatleco concretó una firma con una organización de Grandes Ligas, se trata de Isauro Pineda Jr, de 16 años de edad, que jugará para los Bravos de Atlanta, actuales campeones de la Serie Mundial.

Detalles de la firma

En el evento estuvieron, Raúl González, scout de Bravos de Atlanta en México, Isauro Pineda, joven promesa del beisbol mexicano, Érick Arellano, presidente de Leones de Yucatán, así como familiares del pelotero.

Pineda inició en la academia en 2016 en la posición de catcher.

Desde hacer varios meses Atlanta puso sus ojos en el pelotero mazatleco, para poder firmarlo en su sistema de Ligas Menores.

Raúl González, comentó sobre el proceso de su firma: “La organización de Atlanta, tiene una nueva gestión en su departamento internacional, y decidieron poner énfasis en el territorio mexicano.

Estamos muy agradecidos de darle la bienvenida a Isauro en la organización y confirmar la presencia en territorio mexicano”.

Isauro es un jugador de características ofensivas, aunque con un techo alto todavía, tiene un buen brazo.

Su padre fue pelotero profesional por muchos años y perteneció a los Bravos de Atlanta.

“No saben el gusto que nos da que el hijo de Isauro tenga está oportunidad, creemos que tiene un gran futuro. Ahora pasa a manos de Bravos de Atlanta y lo que deseo de todo corazón es que no vuelva a jugar en México, que se concrete su paso en Estados Unidos”, mencionó Arellano.

“Estoy muy feliz. Quiero darle las gracias a mi papá a mi abuelo, qué siempre me apoyaron, nunca me dejaron solo, me llevaban a entrenar desde pequeño, esto también es para ellos”, comentó el joven prospecto.

Pasos a seguir

Sobre el proceso que Pineda vivirá ahora que forma parte de la organización, el scout González comentó que primero a ir a un pequeño campamento en febrero y marzo.

Esto con el objetivo de incorporarlo a un sistema de prácticas junto con otros prospectos de la organización, para que después tengan la oportunidad de incorporarse a la Liga de novatos en República Dominicana.

Pineda destacó el año pasado en la Liga de Biesbol de Primera Fuerza Imdem, al ser designado como el novato del año, con el equipoo de Indios de la Pancho Villa, con quienes terminó como el segundo lugar de la competencia.

Además ha brillado en los equipo de sucursales de Leones de Yucatán desde sus inicios, mejorando tanto a la ofensiva, como a la defensiva.