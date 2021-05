El mensaje de Billy Joe Saunders posterior a su operación tras perder ante el Canelo

Arlington, Texas.- Billy Joe Saunders tuvo que ser operado tras ser diagnósticado con severas fracturas en su rostro, luego de recibir un derechazo por parte de Sául Canelo Álvarez en la pasada pelea del sábado 8 de mayo en el cuadrilátero del AT&T Stadium, durante el 8vo. asalto.

Horas después de ser intervenido quirúrgicamente, el pugilista apareció en sus redes sociales comentando que su operación fue un éxito, apun así tendrá que someterse a una larga recuperación y volver al mundo boxístico más fuerte, para sus siguientes peleas en su carrera.

"Gracias a todos por sus mensajes. Tuve una fractura de hueso orbital y fractura de pómulo en tres lugares, todo salió bien. No lo sentí que estuviera fuera mi liga, pero el Canelo me conectó un buen golpe. No podía ver y Ben hizo que la pelea terminara", escribió Saunders en su página oficial de Facebook.

"Gracias a todos los que vieron la pelea, volveré más fuerte, dios los bendiga a todos", complementó Billy Joe Saunders en su publicación.

El boxeador perdió el título de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), pero su pelea contra el Canelo rompió récord de asistencia en el AT&T Stadium, superando los más de 73 mil espectadores en la noche de la pelea en Dallas, Texas.

Billy Joe Saunders apareció en redes después de su operación

Captura de pantalla

Dicho mensaje de Billy Saunders tuvo buena reacción del público que le deseó el mejor de los éxitos en su tiempo de recuperación, la cual es la primera que hace pública después de perder por la vía del nocaut en la contienda del sábado frente Álvarez, quien supó de su victoria al darse cuenta que se sumió su pómulo después del opper.

Billy Joe Saunders tuvo buenos momentos en la confrontación pero el golpe del Canelo lo dejó fuera de toda posibilidad de continuar por los títulos de la CMB y OMB, por lo que se dedicará a mejorar tras sus distinguidas lesiones y, por que no, solicitar una pelea de revancha contra Saúl Canelo Álvarez.