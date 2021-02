El mensaje de Cristiano previo al partido de la Juventus en la Champions

Roma, Italia.- El portugués Cristiano Ronaldo, delantero del Juventus, animó este martes a sus compañeros con vistas a la visita al Porto en la ida de los octavos de final de la Champions League y considera que la fase de eliminación directa es “la esencia” de la Copa de Europa.

“Esta es la esencia de la ‘Champions League’, la fase de eliminación directa. Es como si empezara una nueva competición y todos tienen que dar su mejor versión, porque cada detalles puede marcar la diferencia”, escribió Cristiano en su cuenta de Instagram poco antes de volar a Oporto con su equipo.

“En los últimos dos años nos despedimos antes de lo que queríamos, pero seguimos yendo a por el máximo cada año y esta temporada no es una excepción”, prosiguió, al referirse a las eliminaciones padecidas contra el Ajax en los cuartos de final de la edición 2018-2019 y contra el Lyon en octavos del curso pasado.

Mañana (por el miércoles) tenemos un partido muy importante contra un equipo muy fuerte y solo puedo esperar que sea el comienzo de un largo camino hasta la final. Respeto para el rival, ambición por victoria y concentración al 100 % en nuestros objetivos. Vamos chicos, hasta el final”, concluyó el luso.

Cristiano Ronaldo, cinco veces campeón de Europa y máximo goleador de la Champions League (135 goles), liderará a la delantera del Juventus este miércoles e intentará llevar a su equipo hasta el final, para acabar la sequía del cuadro turinés, que no gana la Copa de Europa desde 1996 y perdió siete de las nueve finales disputadas.

La Juventus visita este miércoles al Porto en el partido de ida en los octavos de final de la Champions League, donde el portugués genera el respeto de su técnico rival.

El entrenador del Porto, Sérgio Conceição, sostuvo este martes que el Juventus, cuenta con una plantilla “de altísima calidad”, aunque admitió que Cristiano es quien puede “decidir el encuentro” en segundos.

“Sabemos que en cualquier momento Cristiano puede decidir el encuentro”, asumió Conceição en la rueda de prensa previa al partido.

Cristiano Ronaldo celebrando una anotación con la Juventus/EFE

Sabemos el espacio que le gusta, lo que gusta hacer, hemos trabajado eso, forma parte de nuestro análisis, pero para todos los delanteros, que son de enorme calidad”, dijo el entrenador, que también destacó el desempeño de Morata.

Ronaldo, capitán de la selección portuguesa, será punta de lanza del Juventus en Do Dragão, donde el Porto ofrecerá un equipo “compacto, sólido” que sabe que, aunque los de Turín no pasen su mejor momento en la Liga italiana, no están débiles.

“Además de la calidad individual, porque son todos jugadores de altísimo nivel, en términos colectivos es un equipo que cuando tiene el balón sabe lo que hace, fuerte, difícilmente pierden el balón, y son también fuertes cuando se trata de explorar los espacios defensivos del adversario”, resumió en entrenador de los “dragones”.