El mochitense Ricky González ganó La Brea Stakes

Los Mochis, Sinaloa.- El jockey Ricardo González Camarena, originario de Los Mochis, Sinaloa, se mostró contento tras ganar su primera carrera de grado 1 en los Estados Unidos.

El destacado jinete terminó en el primer puesto dentro de La Brea Stakes, que se llevó a cabo en el hipódromo Santa Anita Park de California. Montando a Fair Maiden, “Ricky”tuvo un cierre espectacular para imponerse en el evento de máxima categoría.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Con la mira puesta en su próximo compromiso, el deportista de Los Mochis habló con Debate sobre sus planes para el próximo año.

¿Qué significa para ti este logro?

Es el más grande de mi carrera hasta ahorita, ganar una carrera de este calibre siempre fue una de mis metas cuando empecé a montar.

¿Cómo te sentiste en la carrera?

Muy bien, sentí que tenía mucho caballo abajo de mí, que si todo salía bien podía ganar.

¿Qué tan importante es cerrar el año con un triunfo de este calibre?

Significa mucho, ha sido un año muy difícil y cerrarlo ganado una carrera tan grande me motiva a empezar el otro año todavía mejor.

El jockey mochitense Ricardo González Camarena ganó La Brea Stakes. Foto: Cortesía

¿Qué planes hay para el 2021?

Seguir montando aquí en Santa Anita Park y tratar de conseguir más caballos buenos para carreras como el Kentucky Derby.

Hay algunos comentarios de qué incluso podrías montar fuera de Estados Unidos, ¿qué opinas de eso?

Hay las posibilidades de ir a montar a Dubai, pero ahorita no pienso en eso, claro me gustaría ir pero ahorita estoy enfocado en las carreras de esta semana y ya que se llegue el momento creo que me sentiré diferente.

El destacado jinete terminó en el primer puesto dentro de La Brea Stakes. Foto: Cortesía

¿A qué edad y dónde empezaste a montar?

Monté mi primera carrera a los 16 años en el hipódromo de las Américas en la Ciudad de México.

¿Cómo te preparas para las carreras?

Veo las repeticiones de los caballos que monto y estudio las carreras, trato de analizar todas mis carreras a ver cómo se van a formar y qué puedo hacer para ganar.

¿Cómo se dio la oportunidad de montar en Estados Unidos?

Antes de que empezara a montar en México vine a una escuela de jinetes aquí en Los Angeles y ahí conocí a un agente que cuando monté en México me hablo para que me fuera a montar a Phoenix y él me ayudó.

¿A quién le dedicas este logro?

A mis papás y a mi abuelo Chebo que siempre me han apoyado en este sueño que siempre tuve de montar.

¿Qué significa para ti montar?

Es lo que me hace feliz, para mí no es un trabajo es mi pasión y es algo que hago con gusto.

¿Cuál es tu mayor meta?

Ganar la triple corona.