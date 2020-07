El momento más duro y del cual se arrepiente Claudio Pizarro

Alemania.- Claudio Pizarro se retiró del fútbol hace ya una semana, pero continúa protagonizando las noticias después de cada entrevista que da. Esta vez, el "Bombardero" confesó al portal alemán Tageblatt.de cuál sería el momento de su carrera que quisiera cambiar. Además, el ex jugador de 41 años anunció en qué ciudad de Alemania viviría y qué planes tiene para su futuro.

Fue el 11 de septiembre de 2012 cuando Perú recibió a Argentina para las rondas clasificatorias para la Copa Mundial 2014, el cual se disputaría en Brasil. El duelo terminó 1-1: La selección peruana pudo haber aprovechado y llevarse la victoria, pero Claudio Pizarro falló un penal el cual lanzó a la derecha del portero contrario que salvó el tiro. El delantero explicó por qué falló este disparo.

“Es el momento de mi vida futbolística del cual aún me arrepiento. Antes del juego, sabía dónde dispararía si hubiera una penalización. La últimas últimas veces había estado lanzando hacia izquierda y pensé que el portero lo sabía, así que cambié la dirección y el la detuvo. Todavía no entiendo cómo pudo haber sucedido", comentó Pizarro, quien también se refirió al futuro que ahora viene después de que se retiró del fútbol.

"Cuando llegue hablaré con el Bayern sobre el tema de los embajadores porque aún no he hablado. Nadie de Bremen me dijo nada sobre ser uno, y desafortunadamente no puedes ser embajador de dos clubes. ¿Dónde estaré? Iré a Munich en dos semanas, ya no tengo una casa en Bremen, la vendí y mi pequeña hija está en la escuela y quiero graduarme en Munich ", dijo el ex delantero, quien también reveló cómo llamaría a su próximo caballo. "Podría llamarlo ‘Descenso’, es una buena idea".

