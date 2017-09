El nuevo deseo de Gennady Golovkin

Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.- Tom Loeffler, promotor del púgil de Kazajistán, reveló que en el Team GGG no descartarían tener otra pelea grande que acapararía atención como lo sería una pelea ante Miguel Cotto, quien ya anunció que tan pronto termine el año, colgará los guantes.

Cotto, ex campeón mundial de cuatro divisiones, ha dejado claro que se retirará en diciembre en el Madison Square Garden de Nueva York pase lo que pase. El puertorriqueño también ha asegurado que su deseo es irse del boxeo enfrentando al mejor rival disponible, y al oír esa petición es donde Golovkin está levantando la mano.

Luego de su polémico empate, el peleador kazajo descansará unos meses para volver a sus entrenamientos de cara a su probable enfrentamiento con el boxeador boricua.

“Hay otra pregunta, además de la revancha (con Canelo)…si Cotto peleará o no con Gennady (en diciembre). Cotto dijo que quería pelear con el ganador (de Canelo-GGG). No sé lo que él hará, pero si Canelo no va a pelear hasta mayo, entonces parece que él podría querer pelear con Triple G”, señaló Loeffler en declaraciones publicadas por el portal Boxing Scene.

Cotto uno de los mejores peleadores de los últimos tiempos, busca retirarse por la puerta grande y busca una pelea que sea la misma para así deleitar a sus aficionados en la "Gran Manzana", donde hay un mayor número de puertorriqueños.

Si la intención de Golovkin es subirse al ring nuevamente en el último mes del año, la otra opción natural que le resta, en caso de que Cotto elija a otro contrincante, es la de ir por el único título que le falta de conseguir en las 160 libras.

El británico Billy Joe Saunders defendió el sábado pasado su cinturón mundial de la OMB venciendo por decisión unánime a Willie Monroe, en Londres, Inglaterra. Una victoria de Golovkin sobre Saunders en diciembre dejaría puesta una revancha con "Canelo" en la que se disputarían todos los campeonatos de la categoría mediana.

De acuerdo con lo establecido por Loeffler, ya en estos días van a empezar a planear el siguiente movimiento en la carrera de Golovkin, cuyos 35 años tal vez sean motivo suficiente para que en su equipo de trabajo no quieran perder tiempo al intentar conseguir a su próximo rival.

“Nos vamos a sentar a platicar esta semana, pero a Gennady le gustaría pelear en diciembre. Así que pelearía con alguien más y luego trataríamos de hacer la revancha con Canelo en mayo”, agregó Loeffler.

“Es otra vez como la primera vez que el CMB ordenó la pelea. No podemos forzar a Canelo a pelear la revancha tan pronto. Creo que él sólo tomo esta pelea por la presión de la gente y se dio cuenta que podía ganar su bolsa más grande hasta ahora.”

Con información de izquierdazo.com