El outfit deportivo que utilizó Perla Mont, dejó enamorados a sus fans en las redes

McAllen, Texas.- La dulce y hermosa presentadora del clima, Perla Mont mostró una manera de vertirse tan cómodamente para realizar una de sus más grandes pasiones en su vida, el ejercicio, ya que es una de las amantes fitness más vistas y reconocidas en el país.

La Youtuber, con un amor propio inigualable como su escultural figura subió una fotografía incréible con unos jeans negros que deleitan sus piernas trabajadas y bien cuidadas, como usar un top de manga larga en color blanco y varios detalles en gris, marcando tendencia en las redes sociales.

Y no sólo por su outfit excepcional, sino porque su sonrisa enamoró a miles de sus "followers". Con más de 259 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram, la youtuber acompañó su publicación con la leyenda: "No sonrío por el hoy, si no por la fé de que mañana será mejor".

Con esa manera de pensar y ese mensaje de inspiración personal, sus fans han acaparado la imagen de la encantadora presentadora de Univisión con miles de corazones rojos y un rango de 113 mensajes, de los cuales aparece de la también chica del clima Yanet García y muchas más estrellas de la Tv.

"Hermosa", escribió en la foto Linda Guerrero, quien aparece en la televisora Univisión Colorado. "La más top", comentario por parte de la cuenta malinfluencersmx. Mientras que Cynthia Mont, Regidora del Ayuntamiento de Durango y Yanet García compartieron emojis de amor para Perla.

Una belleza artística es Perla Mont, y sus propias compañeras, amigas y el resto de sus fans lo saben por completo, pues a primera vista uno puede deleitar su gran cuerpazo que ha obtenido con mucho esfuerzo y bastante cuidado, al igual que su tierna sonrisa y su cabello largo y encantador.

Asímismo disfruta por subir varios videos de su vida personal en sus historias de Instagram, como el referir sus más grandes consejos para verse tan fantástica como ella en cuanto a su alimentación, rutinas y aclarar las dudas de sus fieles seguidores que desean consumir proteína por primera ocasión.