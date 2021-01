El partido Celtics y Miami Heat fue suspendido, debido a temas relacionados al COVID-19

El partido entre los Celtics de Boston y el Miami Heat tuvo que ser suspendido ya que el equipo de Florida no tenía los suficientes jugadores para enfrentar al conjunto bostoniano debido a temas relacionados al COVID-19.

Los Celtics desde muy temprano este domingo, tuvieron que apartar a siete de sus jugadores, los cuales entre ellos están las estrellas Jayson Tatum y Jaylen Brown, del juego del domingo a consecuencia de los protocolos de salud y seguridad de la NBA.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La NBA anunció a través de un comunicado la cancelación del partido entre Celtics y Rockets de Houston.

"Debido al seguimiento de contactos de rastreo con el Heat, el equipo no tiene los ocho jugadores disponibles requeridos por la liga para continuar con el juego de esta noche contra los Celtics", dijo la NBA en un comunicado.

El sitio web del Athletic informó que un jugador del Heat había devuelto una prueba de covid-19 no concluyente

En esta temporada, este sería el segundo partido que se pospone esta temporada. El primero fue el 23 de diciembre donde Oklahoma City Thunder y los Rockets porque Houston no tenían suficientes jugadores elegibles para jugar: tres habían devuelto pruebas que eran positivas o no concluyentes para COVID-19, otros cuatro fueron puestos en cuarentena, James Harden no estaba disponible por violar los protocolos y otro jugador salió lesionado. Eso dejó a Houston con siete jugadores.

Celtics de Boston se ubica en la segunda posición en la división del Atlántico en la Conferencia del Este con siete triunfos y tres derrotas, con racha de cuatro victorias en la vigente temporada. Por su parte, el Miami Heat esta en la tercera posición de la división sureste de la Conferencia del este de la NBA.