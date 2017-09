"El pícheo ha sido una de las bases de nuestro equipo"

Los Mochis, Sinaloa. Cañeros bajo la batuta del mánager venezolano Luis Sojo, llegó uno de sus brazos derechos en el equipo el coach Rómulo Martínez, hombre de toda confianza del manejador verde que ha dejado muy buena cara y resultados al equipo en dos campañas que ha estado en el banquillo.

En entrevista para EL DEBATE, Martínez esto nos platicó en su primer dia en el campamento de Cañeros.

¿Cómo ve a los jugadores que han reportado?

Mira la verdad estoy viendo una buena cantidad de pícher, muchos muchachos jóvenes, el picheo es una de las bases de nosotros como Arballo, Solis y Gutiérrez, son peloteros de experiencia, gente que nos va ayudar en la temporada y de los jugadores de posición me contenta ver a Gamboa a plenitud, que nos va ayudar aquí y ya veremos si llega en anhelado título.

¿Llegar a la final la temporada anterior, los compromete más a ustedes?

No a nosotros no, porque este es un equipo que si las cosas están de nuestra parte las cosas van a salir bien, yo soy de las personas que pienso que dios nos pone nuestro destino y contra eso yo no lucho y más por el trabajo y la clase de peloteros que tenemos es lo que va a ver Los Mochis, un equipo entrando a playoffs, la opción de llegar a la final es bastante clara para nosotros respetando a los otros equipos.

"Vengo enfocado a tener un gran año en el Pacífico"

Uno de los lanzadores que más confianza le brindo al Bullpen del equipo verde y al mánager Luis Sojo la campaña anterior, fue el morelence Santiago de Jesús Gutiérrez que en labor de relevo participó en un gran numero de encuentros enfriando el peligro de los rivales. Tras una campaña en el 2017 en la liga de verano con problemas de lesiones, se encuentra listo en la pretemporada en busca cobrar el nivel que tan buenos resultados le dio la campaña anterior.

¿Cómo te sientes por regresar esta campaña?

Por lo general siempre reportó desde el primer día de los entrenamientos para empezar todo al 100, siempre vengo bien preparado,nunca estoy fuera de ritmo por lo mismo.

¿Háblanos de tu campaña pasada en el verano?

La verdad no fue una temporada que uno espera, yo esperaba algo mejor pero tuve una lesión, qué me sacó un mes, ahora vengo enfocado en el pacífico.

¿Cómo vez al equipo para esta campaña?

El equipo se conforma bien, yo creo que los peloteros que mandan llamar y hacen el equipo son los mejores por eso se quedan. Esto es para buscar este año el campeonato.

¿A que viene Santiago esta temporada a Cañeros?

Yo vengo a lo que me ponga el mánager yo siempre estoy en la mejor disposición, no me aferro a que voy a abrir o voy a estar el relevo largos yo estoy disponible a todo.