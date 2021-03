El posible llamado de Rogelio Funes Mori a Selección Mexicana hace pedir el regreso de Javier Hernández

México.- Tal parece que el gusto por Javier Hernández se ha esfumado y eso quedo claro este fin de semana cuando un grupo de aficionados y periodistas pidieron su llamado a Selección Mexicana para las fechas FIFA luego de que se revelara que a falta de delanteros se haría oficial el llamado de Rogelio Funes Mori quien habría iniciado su proceso de naturalización.

A través de redes sociales comenzó a circular la posibilidad de que el argentino sea considerado por el entrenador Gerardo Martino pues con la ausencia de Raúl Jiménez aun no encuentra al delantero que lo pueda suplir y en el jugador de Monterrey estaría el hombre ideal. Ante eso muchas personas aplaudieron la decisión pero otros buscaron la manera de meter a Javier Hernández en la conversación.

Uno de ellos fue el periodista Fernando Cevallos quien al enterarse compartió en Twitter, "En lugar de esperar el pasaporte de Funes Mori, Tata Martino debería aprovechar la próxima fecha FIFA de marzo para tratar de recuperar a Chicharito", comentó. Ante esas palabras se desencadenó una serie de comentarios alegando que el mexicano ya no estaba para el Tri.

"El Chicharito ya dio lo que tenía que dar, sus mejores momentos tanto con la selección como con sus clubes ya quedaron atrás", "Además el chícharo genera mal vestidor , es un tipo odioso", "La selección no es para recuperar jugadores... Es para llamar a los mejores o a los que se encuentren en mejor momento futbolístico", son algunos de los comentarios que las personas han dejado.

Gran parte de los aficionados llegan a un punto en común en donde aseguran que la Selección Mexicana no es un club para recuperar jugadores pues debe estar los que mejores juegan y no los que caer bien. Javier Hernández no es convocado a Selección desde septiembre de 2019 cuando varios jugadores fueron captados en una fiesta, aunque todo se aclaró de que fue en su tiempo libre desde ese día no ha sido llamado.

Durante las fechas FIFA del 2020 tampoco fue considerado y Gerardo Martino explicó la razón, al asegurar que ser el goleador histórico de la Selección no es sinónimo de un lugar seguro y es que el rendimiento del mexicano en el ultimo año ha sido de los peores desde su debut como futbolista. La posibilidad de que sea convocado para esta oportunidad es muy baja.

Las opciones para Martino para los partidos ante Gales y Costa Rica son, Henry Martín, Alan Pulido y posibilite Rogelio Funes Mori que aun no ha terminado su proceso de naturalización pero aun podría estar a tiempo. La convocatoria podría salir a la luz en los siguientes días pues deberán viajar a Europa para sostener sus partidos.