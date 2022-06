El posteo de Alexis Sánchez que ilusionó a los hinchas de River Plate

Vaya sorpresa la que dio el delantero chileno del Inter de Milán, Alexis Sánchez, ya que la tarde de este sábado posteo una imagen que tiene de fondo la Monumental de River Plate, lo que pone a pensar que podría estar cerca de jugar en el conjunto de los 'Millonarios'.

Después de estar de vacaciones en Miami, el delantero chileno estuvo en Buenos Aires y se mostró entrenándose a la espera de que se resuelva su futuro en el Inter, donde pareciera no tener lugar: Simone Inzaghi no lo tendrá en cuenta de cara a la temporada que se aproxima, pero a la vez para el Neroazzurro es difícil rescindirle porque el futbolista no está dispuesto a resignar dinero del año de contrato que le queda, y la cifra alcanzaría los 7 millones de euros.

Alexis compartió en su cuenta de Instagram una historia en la que se observa el Monumental desde el Puente Labruna, en lo que dio la sensación de ser un guiño para River Plate. Y la locura fue inmediata.

Uno de los objetivos de Alexis Sánchez es seguir en el viejo continente, pero no descarta la posibilidad de regresar a Sudamérica.

De hecho, hace unos años, cuando su compatriota Paulo Díaz se convirtió en refuerzo, Sánchez brindaba declaraciones que hacían suponer que tenía ganas de regresar: "Me pone contento de que llegue un chileno porque me gusta mucho el esquema con el que juega River, de verdad. Soy de River. Jugué en River. Y me gusta el entrenador también", decía refiriéndose a Marcelo Gallardo.

Solo es cuestión de esperar la decisión del delantero andino, quien tiene posibilidades de poder regresar a las filas del Barcelona, equipo que lo soltó para que emigrará a la Serie A con el Inter de Milán.