¡El puro estilo! Jimena Sánchez sorprende con outfit rudo pero coqueto para sus fans

México.- Jimena Sánchez ya debía algunas fotos dignas de recordar sus mejores momentos en las redes sociales y para alegrar el fin de semana para sus seguidores, así que parece que los ha escuchado y este viernes compartió un par de fotografías que han volado la cabeza a sus seguidores y que han reventado el botón de like ya que hizo su regreso triunfal y con un estilo inigualable que encantó a todos y a todas sin excepción.

La conductora de Fox Sports compartió en su cuenta de Instagram un par de fotos en donde se le puede ver su lado más rudo con una temática de autos y con ropa negra que fue la que se llevó las miradas pues fue un poco relevadora ya que debajo de una chamarra traía al parte de arriba de un traje de baño que hizo juego con el mismo color. Además las imágenes fueron tomadas sobre una camioneta lo que le dio más valor visual.

La conductora en modo diosa compartiendo sus mejores imagenes | Foto: Instagram Jimena Sánchez

En apenas una hora desde que se publicó, más de 34 mil 883 personas ya han dado su like, y cientos más su comentario en donde le recuerdan que es una de las modelos más bellas de las redes sociales, incluso compañeros de Fox Sports no se contuvieron y dejaron algunos mensajes para alegrarle el viernes a Jimena Sánchez como ella ya se los había alegrado a ellos. Jimena es considerada una de las reinas de las redes en México y estas fotos le dan la razón a todos los que así la ven y es que no es para menos ya que Jimena Sánchez ha dejado claro que es una belleza única.

La modelo de 37 años de edad sigue siendo el sueño de muchos de sus seguidores, que la vieron crecer desde su llegada a Fox Sports y que han visto su transformación de una sola carita bonita a ser de las referentes del deporte en México como una de las reporteras con participaciones en Super Bowl, Serie Mundial y más eventos en los que se ha convertido una experta y una fuente confiable cada que habla de deportes.

El outfit completo de Jimena Sánchez para sus seguidores | Foto: Instagram Jimena Sánchez

Es una de las tantas mujeres que han entrado al mundo deportivo y que han podido combinar la belleza y el conocimiento de excelente manera, tantos años de vigencia no han sido en vano y eso le sigue dando mucho más credibilidad. La nacida en la Ciudad de México es una de las más queridas y adoradas por sus fans a quienes tiene totalmente flechados con todas sus publicaciones en las redes sociales y más proyectos en los que con años ha participado.