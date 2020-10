El quarterback Patrick Mahomes revela el sexo de su bebé

El quarterback Patrick Mahomes, estrella de los actuales campeones de la NFL, Chiefs de Kansas City, se encuentra muy emocionado porque se convertirá en papá e ya incluso reveló que es una niña la que espera su esposa Britanny Matthews.

Mahomes dio a conocer el sexo de su bebé a través de las redes sociales, casi de dos meses después de que el MVP del Super Bowl LIV le propusiera matrimonio a su pareja de la adolescencia, quien también es deportista.

“1/Sept/20. En un día que estaba destinado a celebrarte, lo convertiste en celebrarnos. Siempre somos nosotros, siempre somos tú y yo. Las palabras que me dijiste en este momento ¡NUNCA abandonarán mi mente! Hiciste que este día fuera perfecto, me dejaste sin aliento y no podría haber imaginado nada mejor", escribió Brittany Matthews.

Agregó: ¡Te amo, por siempre y para siempre! Saludos a pasar nuestra vida juntos y un vínculo inseparable”.

Unas cuantas semanas después de la pedida de mano, Mahomes y Matthews revelaron que ya se encontraban esperando a su primer hijo juntos. “Mamá y papá dándole un pequeño desvío a la boda”, dijo Brittany.

Aunque la pareja ya había anunciado que serían papás, fue hasta ahora que que dieron a conocer que están esperando a una niña.

El sexo del bebé fue revelado por medio de una ‘gender reveal party’ bastante íntima, donde las mascotas de la pareja fueron los grandes protagonistas, ya que través del color de sus huellas se dio a conocer el sexo del bebé. “¡Una bebé niña! P.d. Sí, mis perros caminaron con las patas rosadas para la revelación”, dijo la prometida de Mahomes en las redes sociales.

Cabe recordar que Patrick Mahomes y Brittany Matthews comenzaron su relación amorasa cuando se encontraban en la preparatoria y desde entonces han formado una inseparable pareja, pues, conforme el tiempo transcurre, todo parece indicar que su relación se fortalece.

UN AÑO REDONDO

El 2 de febrero del año en curso, Patrick Mahomes, logró su primer anillo del Super Bowl, con la victoria de de los Chiefs ante los 49ers de San Francisco por 31-20. Pat se convirtió en el segundo quarterback en la historia en conseguir el trofeo Vince Lombardi antes de cumplir los 25 años de edad.