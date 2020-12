"El que nada debe, nada teme": Humberto Álvarez

Mazatlán, Sinaloa.- Luego de las acusaciones de corrupción que se dieron contra el Instituto del Deporte el pasado fin de semana, su director, Humberto Álvarez Osuna, compareció en conferencia con los medios para esclarecer un poco los detalles sobre el tema, así como para dar su punto de vista, donde resalta que “el que nada debe, nada teme”.

ACTUANDO FRENTE A LOS HECHOS

Tras el destape de varios documentos en facturas donde se presentaban ciertas cantidades de dinero con algunos medios de comunicación por publicidad, Álvarez señaló que ya hay un proceso de investigación y revisión interna en el instituto por parte de los organismos correspondientes, en este caso, la síndica procuradora, Elsa Bojórquez.

Nosotros llevamos un orden de normatividad. Hay un proceso de investigación en el Imdem. No quiero dar detalles para no entorpecer dicha investigación, pero damos la cara porque no hay nada qué temer ni esconder. El proceso se tiene que hacer porque no es justo que se digan las cosas sin fundamento; al fin de cuentas una factura no es un resultado, es un dato”, explicó el director.