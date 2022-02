"El que no está aquí no va a fallar": Aguirre defiende participación de Rayados en Mundial de Clubes

El director técnico de los Rayados de Monterrey, Javier Aguirre, defendió la participación de su equipo en el Mundial de Clubes como representante de Concacaf y aseguró que sólo pueden perder en el torneo quienes lo juegan, e incluso resaltó la participación de Tigres de forma indirecta, la cual equiparó con 'La Pandilla' debido a que ningún conjunto ha sido campeón.

"No falla el penalti el que no lo tira; lo mismo, el que no está aquí no va a fallar, no va a fracasar, se quedó en México. Ganamos el derecho por metro propio y bueno, aquí estamos, como estuvieron en el pasado más equipos de Monterrey y no han podido ganar el título", sentenció en conferencia el estratega con experiencia internacional.

Acerca de la participación del conjunto regiomontano y su derrota en cuartos de final contra Al-Ahly, equipo egipcio con más de una decena de bajas en su plantel, Aguirre rememoró que Rayados nunca llegó al último partido en las fases previas, misma situación que la actual.

Leer más: Liga MX: Horario FC Juárez vs Chivas pendiente de la jornada 4

"Monterrey ha venido cinco veces, no ha ganado nunca y queríamos hacerlo, este es la quinta y no ha llegado a la final. Sabíamos que iba a ser difícil, Monterrey sigue sin hacerlo, ojalá nos toque otra vez, a través de la Liga, volver a poder ganar", comentó Javier.

De cara al partido por el quinto y sexto lugar, Javier Aguirre afirmó que la forma de salir adelante y superar el trago amargo es trabajar y buscar conseguir los objetivos que le quedan al equipo en el evento internacional.

“Como lo hacemos siempre: trabajando, entrenando y dándole para adelante. No hay otra fórmula. No puedes detenerte en las cosas que no puedes resolver. Hay que mirar para adelante”, comentó el director técnico albiazul.

Aguirre reiteró su ofrecimiento de disculpa a la afición de Rayados por el resultado obtenido y reafirmó que buscarán despedirse del torneo con un triunfo sobre el Al-Yazira.

Leer más: Chivas: JJ Macías retorna a los entrenamientos del club tras paso europeo

“Ya le dijimos a la afición el otro día aquí: una disculpa. La directiva, a través de las redes sociales también, ofreció disculpas. Intentaremos ganar el siguiente partido, es lo que tenemos que hacer”, expresó.