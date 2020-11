El serbio Novak Djokovic sigue líder del ranking de la ATP

The @FedEx ATP Rankings Top 10 to end 2020.



���� @DjokerNole

���� @RafaelNadal

���� @ThiemDomi

���� @DaniilMedwed

���� @rogerfederer

���� @StefTsitsipas

���� @AlexZverev

���� @AndreyRublev97

���� @dieschwartzman

���� Matteo Berrettini



Who impressed you the most?