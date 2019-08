El sinaloense Benjamín González gana oro en los parapanamericanos

El destacado velocista sinaloense Benjamín González se subió a lo más alto del podio en los Juegos Parapanamericanos de Lima, Perú, 2019, al colgarse la medalla de oro en la carrera de 400 metros planos, esto con un tiempo de 50.94 segundos.

Cumple su objetivo

El oriundo de Culiacán logró su primera medalla de oro en la justa continental, cumpliendo así un sueño, tras la plata que cosechó en los Parapanamericanos de Guadalajara en el ya lejano 2011. La carrera se realizó la tarde de ayer en el estadio Atlético de la Villa Deportiva Nacional (Videla).

Benjamín, quien también fue medallista de bronce en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012, se adjudicó la victoria tras superar al estadounidense Markeith Price, que se quedó con la plata; y al brasileño David Wilker de Souza, quien logró el bronce, con tiempos de 51.34 y 51.54, respectivamente. El corredor hondureño Elvin David Castellanos terminó en el cuarto lugar, con 57.20 segundos registrados en su carrera.

“Es algo que tenía en la mente. Toronto era también para haber obtenido, pero hoy volvemos más centrados, el objetivo más claro, y el objetivo era este, obtener la medalla de oro”, comentó el ganador de la presea dorada.

Benjamín [centro] posa con los otros medallistas. Foto: Cortesía

Cerca de la marca

El marroquí Mohamed Amguoun es el poseedor del récord mundial en la prueba, con 46.92 segundos, los cuales registró en el Campeonato Mundial de la Especialidad en los Paralímpicos de Londres 2012.

“Son muchas cosas que me han pasado, pero Dios lo puso a uno por este camino, y uno debe seguir por esta línea, sacar lo mejor de un mexicano en eventos internacionales, y a eso venimos a poner un granito de arena para la sociedad mexicana, y vean que el deporte es un buen camino para ellos. Este logro va dedicado a mis tres hijos, a mi esposa, a mi madre, a mi entrenador, y a mi padre, que está en el cielo, que me ha hecho mucha falta, pero sé que él siempre me ayuda en el camino, en la carrera, y siento que él fue quien me dio el empujoncito para quedarme con el triunfo”, comentó un emocionado Benjamín González, que este miércoles estará participando en la prueba de salto de longitud, donde tiene una marca personal de 6.76 metros.

González cierra de gran manera la carrera para quedarse con el oro. Foto: Cortesía

Cabe señalar que el destacado paratleta sinaloense estará compitiendo por primera vez en la disciplina de salto de longitud.