El sinaloense Roberto Osuna jugará con los Diablos Rojos en la LMB

Los Diablos Rojos del México contarán con la experiencia del pitcher con experiencia en Grandes Ligas, Roberto Osuna, así lo expresaron en conferencia de prensa este martes.

“Muy contento de estar aquí, agradecerle a la organización de los Diablos por darme la oportunidad. Venimos a trabajar fuerte y a cumplir con esa misión”, fueron las primeras palabras del sinaloense tras ponerse la franela de los pingos.

Osuna regresa a la organización capitalina diez años después, luego de que en el 2011 emigrara a las filas de los Azulejos de Toronto.

“Para mí no fue muy difícil venir a Diablos, porque me han tratado muy bien, me han abierto las puertas y es algo que les agradezco. Mi familia y yo estamos contentos de que me den la oportunidad de volver y con muchas ganas de ayudar al equipo a ganar”, explicó el oriundo de Juan José Ríos, quien el año pasado se perdió la mayor parte de la temporada de MLB al presentar una lesión en el codo que lo tuvo cerca de realizarse su segunda operación Tommy Jhon.

Osuna comenzó su rehabilitación inmediatamente y hoy en día se declara listo para subir al montículo de nuevo. “Me siento mucho mejor para estar aquí. Fue una decisión que consulté con mi familia. Considero que para el juego inaugural ya puedo estar al cien por ciento”, dijo.

Por la mente del “Chufito” aún se mantiene la posibilidad de volver al mejor béisbol del mundo, sin embargo, por el momento tiene su mente enfocada en el conjunto de la LMB que es dirigido por Miguel Ojeda.

Para mí es estar saludable. Si pienso en volver a Grandes Ligas, pero ahorita estoy defendiendo la camisa de los Diablos y mi mentalidad está en hacer mi trabajo aquí y sale una oportunidad de volver a Estados Unidos que bueno”, explicó.

Por último, Osuna señaló que sería un gran honor ir a los Juegos Olímpicos, aunque para ello deberá su mejor versión. “Es algo que me emociona bastante representar a mi país y hacerlo en los Juegos Olímpicos será algo especial. Eso depende de la salud mía, de cómo me sienta, esperemos que bien y hacer cosas grandes”, destacó.

El sinaloense regresa a los Diablos Rojos con seis temporadas en Grandes Ligas, en donde vistió las franelas de Azulejos de Toronto y Astros de Houston, en donde tuvo la oportunidad de conseguir 155 salvamentos, inclusive, en el 2019 fue el campeón de rescates de la Liga Americana al bajar la cortina en 38 ocasiones. Además, tuvo la oportunidad de asistir al Juego de Estrellas del 2012.

