El tenista Rafael Nadal afirma que entrenar en el mar fortalece su juego

Unos días antes de la final de Roland Garros, el entrenador de Novak Djokovic, Goran Ivanisevic, predijo que la victoria sería del número uno del mundo, y derrotaría al rey de la arcilla Rafael Nadal. El croata creía que el español no tenía posibilidad de detener a su protegido.

Como todos sabemos, el español demostró lo equivocado que estaba Ivanisevic y dejó el dolor de siete juegos a un indefenso Djokovic, que se vio así como pocas veces en su carrera. Al ganar el Grand Slam de París por decimotercera vez, Rafa superó el récord de su rival permanente Roger Federer ganando 20 Grand Slams, y una vez más desató el debate de quién es el GOAT.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Nadal participó recientemente en el programa de televisión "La Resistencia" conducido por David Broncano, y le hizo una serie de preguntas sobre el incidente del mes pasado. Las opiniones sobre los apresurados comentarios de Ivanisevic no hicieron falta.

“Juro que no escuché lo que dijo Ivanisevic antes de la final, simplemente me lo dijeron después. Creo que es un poco arrogante, pero no hay duda de que las condiciones son más favorables para Novak" comentó Nadal.

El ibérico decidió rechazar la invitación de Viena y prefirió descansar hasta el París-Bessie Masters 1000. "Tomo algunos descansos durante el año. Creo que este es el mejor plan para mi cuerpo.

“En cuanto al entrenamiento, es necesario entrenar siempre a máxima intensidad y durar entre dos y cuatro horas. Desde 2005, por lesiones en el pie, tuvimos que empezar a cambiar el plan de tratamiento ”, continuó Rafa.

Nadal viaja por el mundo con frecuencia y está muy feliz de poder disfrutar del tiempo en la isla. “En Mallorca tenemos lugares increíbles. La mayoría de la gente conoce la playa, pero también hay muchas maravillas en su interior.

Concluyó: "Por supuesto, el mar es fantástico, aunque no participe en la competición, me puede dar fuerzas".