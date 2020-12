El tierno beso entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez como premio por ser el mejor del Siglo XXI

Dubái.- Las muestras de amor para Cristiano Ronaldo en publico, pocas veces y más cuando se trata de su pareja Georgina Rodríguez, pero hoy hubo una excepción y es que los Globe Soccer Awards lo reconocieron como el Mejor Jugador del Siglo XXI y como premio adicional se llevó un gran beso de su hermosa pareja.

Luego de la premiación y las palabras de agradecimiento del futbolista en la hora de las fotos, y que pocas personas pudieron verlo hasta que el mismo jugador compartió la bella postal en su Instagram.

En la foto se ve a la pareja dándose un beso mientras ambos sostienen el gigante balón de oro entregado al jugador por su logro. Al igual que esa foto se publicaron algunas más de ellos dos solos y acompañados por Cristiano Jr.

No es un secreto que para CR7 cuando se trata de muestras de cariño principalmente en redes sociales no es muy abierto, a lo mucho en sus respuestas agrega emojis de corazones y similares. Pero eso no quiere decir que no lo sienta si no que prefiera todo más privado algo que como él lo ha dicho ya no existe la privacidad para él.

Así se dieron el beso ante las cámaras | Foto: Instagram

Pero en su publicación le dejó un lindo mensaje que dice "Gracias por tu amor y apoyo", misma publicación que alcanzó más de 5 millones de me gusta en apenas un par de horas. En donde si se sintió un poco más libre fue al momento de agradecer cuando recibió su premio.

"No puedo estar más feliz con el premio de esta noche! ¡Ahora que estoy a punto de celebrar mi vigésimo año como futbolista profesional, Globe Soccer Player Of The Century es un reconocimiento que recibo con mucha alegría y orgullo! Una vez más, gran Gala esta noche en Dubái en un lugar tan increíble como Burj Khalifa."

Cristiano Ronaldo recibiendo el premio | Foto: Twitter Globe Soccer Awards

Cristiano Ronaldo en los últimos días ha sido galardonado en diferente lugares, de los más recientes es por haber conseguido 750 goles en su carrera, días más tarde fue el ganador del Golden Foot 2020 que premia a los mejores jugadores arriba de 28 años. Por si fuera poco la Premier League reconoció que su llegada al Manchester United fue la mejor contratación en la historia de la liga.

Ahora se le suma este nuevo trofeo, que si bien no representa tal cual un siglo ya que apenas han pasado 19 años, si podrían haberse adelantado pues encontrar a un jugador que haga lo que CR7 dentro de algunos años será muy difícil.