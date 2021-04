El top de Jimena Sánchez que está enamorando a sus followers

Ciudad de México.- Jimena Sánchez disfruta de sus ratos libres estando en casa y a la vez el compartir su afición por sus diversos equipos, a los que ella se ha mostrado una fiel fanática, en esta ocasión por Los Ángeles Lakers, al utilizar una prenda que ella lo combina con su hermoso rostro angelical.

Un divino top color negro y con el nombre de los Lakers, Jime Sánchez deleitó en tan solo unas horas sus redes sociales, especialmente en Instagram, donde la fotografía ya contempla un increíble número de más de tres millones de corazones rojos, en menos de 3 horas de haberse publicado en el medio social.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Lakers", la única palabra que la modelo escribió en su fotografía incluyendo un corazón al mayor tono del equipo de la National Basketball Association (NBA), lo que generó que cientos de aficionados angelinos escribieran un mensaje para Jimena y mencionar lo encantadora que es con esa prenda y físicamente.

Leer más: Daniella Chávez presume tatuajes de sus fans

"Wao, you are beutiful, oh fantastic Jimena Sánchez, que linda y dulce eres con esa prenda de los Lakers, amo tu cabello, que lindos labios al igual que tus ojos, un arte hecho realidad", se puede ver en la bandeja de los comentarios de la foto de la mexicana.

Jimena puede hacer una prenda deportiva un hermoso outfit, ya que se ha visto el mismo parecer cuando muestra su manera de vestir con algún diseño exclusivo de los Raiders de Las Vegas y de las Chivas del Guadalajara, sus otros bandos que ella es aficionada al 100 por ciento.

En los últimos días Jime ha publicado el como vive un día en casa para disfrutar de alguno de los eventos deportivos en la semana, entre ellos la Champions League, en donde compartió un momento en pareja junto al rapero frances, Tis Zombie, apoyando al París Saint-Germain.

Leer más: Daniella Chávez y su pasión por los carros deportivos

La hermosa figura mantiene una cifra de 8.2 millones de seguidores en Instagram y cada vez sigue aumentando fans en la otra red social Tik Tok, en virtud de sus bailes llevados a cabo y también su forma de representar algún video divertido a su más lindo encanto.