El último tweet polémico de Gerard Pique, ¿hacia quién va dirigido?

España.- El Barcelona no tuvo una buena jornada este sábado tras dejar ir puntos en su partido de visita ante el Celta de Vigo, y uno de sus protagonistas levanto la voz con un misterioso mensaje en redes sociales, el cual se puede interpretar como un recadito para el cuerpo arbitral del juego.

Se trata del polémico defensor catalán, Gerard Pique, quién en esta ocasión escribió un tweet con una frase en inglés que puso a pensar a más de un aficionado o 'hater' del futbolista, pues muchos lo interpretaron como una nueva queja del central contra el arbitraje.

We were fated to pretend. To pretend”, escribió Pique, lo que en español significa “Estábamos destinados a fingir. A pretender”.

Dicha frase o palabras hacen pensar en la canción del grupo de rock estadounidense MGMT, aunque el español no aclaró de qué se trataba el mensaje, pero si resulta muy extraño, ya que no suele publicar muchos tweets en inglés, y menos en casos que no tienen que ver con dicha cultura.

We were fated to pretend. To pretend. — Gerard Piqué (@3gerardpique) June 27, 2020

Los usuarios de twitter empezaron a especular que Pique se refería a su ex compañero Rafinha, acusándolo de fingir la falta que generó el 2-2 anotado por Iago Aspas con un tiro libre. Cabe recordar que esa falta fue cometida por el propio jugador 'culé' en los linderos del área.

Por su parte los más paranoicos señalaban que Pique estaba acusando a los directivos de La Liga en ser el soporte del Real Madrid para ganar este temporada el título, debido a que se hablado de algunos errores arbitrales que han beneficiado a los 'merengues' en los últimos partidos.

