¡El verde es vida! Dasha Mart modela lindo atuendo en color verde que resaltó sus encantos

Estados Unidos.- No es un secreto que a Dasha Mart le encanta lucir siempre bien y presentable además de que sus atuendos en muchas de las ocasiones tiene un toque muy llamativo para captar la atención de sus seguidores y eso ahora lo tiene no tanto por dejar poco a la imaginación, sino porque el color de su conjunto fue más que especial que le hizo resaltar todo en ella, desde el color de sus ojos hasta sus atributos físicos que fueron de los que más halagos se llevó.

A través de su cuenta de Instagram Dasha Mart compartió 4 fotografías en donde se le ve en un Bar en Miami, un lugar bastante reconocido por la gran afluencia de personas Ahí la rusa procedió a pararse frente a la barra para posar para su público. El conjunto de Dasha Mart constaba de un short y saco en color verde muy brillante, como complemento fue una blusa en color beige y unas botas blancas que llegan justo a sus rodillas, en combo fue una de las creaciones más bellas de sus más recientes publicaciones.

Leer más: ¡Reina de la moda! Daniela Delgado fuera dal campo es una estrella del buen vestir

Dasha Mart cautivó con encantador diseño de ropa | Foto: Instagram Dasha Mart

La perfección de Dasha Mart fue algo que no pasó desapercibida, rostro y su mirada es algo sus seguidores no pueden ignorar y aunque en este atuendo el gran físico que porta no quedó en evidencia si, se sabe que debajo de toda esa ropa descansa una de las figuras más atractivas de las redes sociales y que ella sabe bien lo que tiene y lo aprovecha muy bien en todos los ámbitos posibles.

Claro que las reacciones de sus seguidores no podían faltar, con solo unos días desde su publicación más de 29 mil personas dejaron su reacción. Eso sin contar que otras influencers de calidad mundial tambien pasaron a dejar su mensaje luego de quedar encantadas con tanta perfección de la europea, mensajes como los de Daniella Chávez la chilena que la llamó hermosa o en el caso de Alexa Dellanos, la estadounidense que no se guardó la oportunidad de decirle lo bella que es.

Así de perfecto fue el atuendo de Dasha Mart con el que enloqueció a sus fans | Foto: Instagram Dasha Mart

Y eso sin contar los cientos de mensajes más que ya tiene por parte de sus seguidores. Al día de hoy Dasha Mart cuenta con más de 2.5 millones de seguidores que día a día están más que pendientes de sus fotos. Y es que Dasha Mart tiene una carrera muy llamativa, desde haber sido una conejita de Playboy y el haber participado en otras revistas, ser la imagen de muchas marcas es lo que la ha llevado a estar en el centro del mundo del modelaje.

Leer más: Ella es la bella venezolana Ariana Dugarte, quien llegó a México a robar corazones

Lo que más caracteriza a Dasha Mart son sus fotos en traje de baño su gran cariño por la playa y las fiestas y las sesiones fotográficas con producción pues le encanta siempre lucir de maravilla. Es por eso que sus rede sociales siempre cuentan con todo eso y mucho más para sus seguidores a quienes no les queda más que disfrutar del contenido que Dasha Mart comparte del diario y que cada una de ellas se va superando una a otra.