El video motivacional del Canelo Álvarez de cara a su pelea ante Billy Joe Saunders

Dallas, Texas.- Saúl "Canelo" Álvarez se encuentra listo para disputar su segunda pelea del vigente año 2021, ahora sobre el cuadrilátero del AT&T Stadium frente al británico, Billy Joe Saunders, después de haber derrotado con facilidad al turco Avni Yildirim.

A menos de siete días de presentar una de las peleas que podría romper récord de asistencia, el pugilista tapatío se encuentra con la mayor concentración y emoción a la vez al subir en sus redes sociales parte de lo que ha sido su entrenamiento de Alto Rendimiento junto al Canelo Team.

Con música motivacional y sus mejores momentos dentro y fuera del gimnasio, el Canelo lanzó un mensaje a su afición que espera con muchas ansias la pelea del próximo 8 de mayo en la casa de los Vaqueros de Dallas: "Let’s do this, see you soon. (Hagámoslo, nos vemos después).

Dicho video particular al muy alto estilo de la película estadounidense "Rocky Balboa" en menos de media hora causo tendencia en Instagram, al sorprender el nivel de entrenamiento el cual se debe someter el Canelo Álvarez para llegar con una alta condición física y con mayor rendimiento que su oponente, Billy Joe Saunders.

Saúl Álvarez defenderá arriba del ring los títulos de la Asociación Mexicana de Boxeo (AMB) y el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), buscando el cinturón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y The Ring Magazine, al igual que el campeonato "Mestizo", el cual será entregado al ganador por la conmemoración del 5 de mayo.

Sin duda la pelea entre el mexicano y el británico levanta altas expectativas, pues en el primer día de boletaje rompió récord de ventas, hasta las 20 mil entradas y cerrar con 60 mil boletos al público, lo que significa que será la primera pelea en Texas con la mayor asistencia según Jerry Jones, dueño y gerente de los Dallas Cowboys.