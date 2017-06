El viernes es la “Tercia de ases”

Ayer por la tarde fue dada a conocer la papeleta de la atractiva funcion de box profesional “Tercia de ases” a efectuarse el proximo viernes en el Polideportivo Centenario a partir de las ocho de la noche.

La pelea estelar de la noche presenta la reaparicion en casa del ex campeom mundial mochitense Juan Carlos “Zurdito” Sanchez que se enfrentara al capitalino Sergio “Cachorro” Olvera en pleito programado a diez rounds en peso Pluma.

El promotor Milton Arce con Jairo Llánes, Juan Carlos Sánchez y Oscar Arce.



“Quiero ir poco a poco en mi reaparición. Ya es año y medio que no peleó y quiero ir por camino seguro. Quiero disputar otra pelea de título mundial y coronarme porque el volcer a ser campeón del mundo no se me sale de mi mente. Gracias a esta empresa de Arce Promotions que ha creido en mi y hay buenos planes para peleas importantes pero esto es poco a poco”, dijo el “Zurdito” Sánchez que no pelea en esta ciudad desde el 25 de julio del 2015 ante César Juárez.

LOS OTROS PLEITOS.

En el combate semiestelar tendra accion Jairo Llanes intercambiando metralla con el chiapaneco Fernando “Maravilla” Cruz pactado a seis giros en 62 kilos.

Los peleadores mochitenses quieren dar buen espectáculo a la afición.

El también mochitense Oscar Arce se enfrentara a Angel Guevara a seis rounds en los 53 kilogramos. Lamberto Macias medira fuerzas con Jairo Gutierrez en la division Gallo a cuatro episodios.

Ivan Valenzuela ante Jesus Reyes en peso Pluma.