El vocero de la Cooperativa de Cruz Azul, Jorge Hernández desmiente que haya proyecto para nuevo estadio

Ciudad de México.- En la semana apenas se había anunciado que Cruz Azul tendría estadio nuevo y hasta imágenes se presentaron pero hoy el vocero de la Cooperativa de Cruz Azul, Jorge Hernández salió a desmentir que el proceso vaya tan avanzado como se dice.

Hernández habló para RÉCORD y explicó que los pasos para poder comenzar con algún proyecto de nuevo estadio no se han llevado a cabo.

"Primero tienen que reunir los elementos de un proyecto ejecutivo, el impacto en servicios, económico y tiempo. Luego este proyecto se lleva a la Asamblea General y son quienes tienen el poder de autorizar o denegar una inversión de ese nivel de importancia, ya una vez que la Asamblea General autorizara el proyecto, entonces ya el tercer paso es buscar la ubicación que se prestará a llevar a cabo un proyecto de esta magnitud", comentó Hernández.

"En este momento no se ha dado ninguno de esos tres pasos, no se ha presentado el proyecto ejecutivo, no se han visto los alcances, no se ha llevado la Asamblea General, no se ha aprobado un proyecto y, por ende, no existe nada de manera concreta", agregó.

Cruz Azul volvió al Estadio Azteca | Jam Media

La principal de las razones por las cuales Cruz Azul no podría comenzar con la construcción de un nuevo estadio es porque la Cooperativa habría invertido en las plantas de Hidalgo y Oaxaca.

"Ahora los esfuerzos están en otro lado, se han invertido más de 450 millones de dólares en la actualización y modernización de las plantas de Hidalgo y de Lagunas Oaxaca, ahí es donde están los esfuerzos de la organización”, indicó.

Para finalizar Jorge Hernández aclara que por parte de la Cooperativa si existe un deseo de tener un nuevo estadio pero que en estos momentos seria imposible pues no hay interés por parte de de la organización.

"Existe el deseo de tener una sede para nuestro equipo, ese deseo sí se tiene. En este momento hablar de un proyecto en específico no existe, lo que se ha manejado es especulación”, dijo.