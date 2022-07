Elena Rybakina, la rusa que representa a Kazajistán gana en Wimbledon

México.- Este sábado se jugó la final femenil de Wimbledon en donde la rusa Elena Rybakina se coronó como campeona al vender a la tunecina Ons Jabeur en el All England Club en tres sets de 3-6, 6-2 y 6-2. Lo que resulta más importante de este galardón es que la tenista no llevará su trofeo a su natal país pues desde hace ya algunos años optó por representar a uno diferente, siendo Kazajistán quien ha confiado en ella y que le ha dado todo el apoyo que no recibió en Rusia.

Wimbledon de este año quedará marcado por algunas situaciones como la prohibición de la participación de jugadores rusos y bielorrusos debido a la invasión de Rusia a Ucrania que ha afectado a un sin fin de personas en el mundo del deporte, solo para este torneo varios elementos de gran recorrido quedaron fuera por un castigo que no les concierne pero que aún así están pagando.

Elena Rybakina quien tambien es rusa, con ella se hizo una excepción ya que no va por su país y si por otro, aún así generó gran ruido su participación. La rusa ahora kazaja se unió a su nuevo país en 2018 cuando adquirió la ciudadanía para iniciar a representar a otro país en los eventos deportivos sin pensar que tiempo después ese movimiento le ayudaría a seguir en activo pues el deporte ruso en la actualidad está en una de sus peores crisis.

Elena Rybakina se corona en Wimbledon | Foto: EFE

La misma Elena hace ya algunos días confesó que todo se debió a un apoyo más concreto de Kazajistán y que se encuentra más que feliz siéndolo, "Estoy muy contenta de representar a Kazajistán. Ellos creyeron en mí, ya no hay más preguntas sobre cómo me siento. Tengo un trayecto largo como jugadora kazaja". Ahora con este nuevo camino se ha convertido en la primera jugadora de Kazajistán que ha ganado en Wimbledon.

Elena Rybakina de apenas 23 años de edad está en plenitud para comenzar a buscar más títulos. Durante su participación dio muestra de un buen control de juego y de buenos momentos, incluso perdiendo pocos puntos lo que habla de la buena relación que ha logrado para sacar los partidos importantes.