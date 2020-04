Eliga MX: Dónde y a qué hora ver los juegos de la Jornada 3

México.- La actividad de la eLiga MX llega su tercera jornada la cual iniciarán este viernes ya que los días jueves serán utilizados como descansos, pero no te preocupes aquí te decimos cuales son los canales y los horarios en los que tu equipo favorito jugará esta nueva jornada.

En dos fechas que esta tarde está por finalizar los equipos más constantes han sido , Juárez, San Luis, León, Puebla y los Pumas quienes han sorprendido con la gran facilidad que han ido tomando en este formato virtual.

Los conjuntos que más han sufrido son Cruz Azul, Xolos, Querétaro y Chivas los cuales solo han conseguido 1 o ningún punto siendo este el caso de los primeros 3 mencionados. Por su parte América. Monterrey, Tigres, Toluca y otros combinados han sabido mantenerse en media tabla con sus posibilidades de dar la campanada en la siguiente fecha.

Partidos Jornada 3 de la eLiga MX

Viernes

FC Juárez vs Monarcas | 14:00hrs | TUDN

Necaxa vs Atlético San Luis | 15:00hrs | TUDN

Tijuana vs América | 21:30hrs | TV Azteca

Puebla vs Querétaro | 22:30hrs | TV Azteca

Sábado

Tigres vs Atlas | 13:00hrs | TUDN

Cruz Azul vs Santos | 14:00hrs | TUDN

Domingo

Pumas vs Monterrey | 14:00hrs | TUDN

Chivas vs Toluca | 15:00hrs | TUDN, TV Azteca, Chivas TV

León vs Pachuca | 20:00hrs | TUDN, Claro Sports