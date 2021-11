Eliminatorias: Christian Pulisic aclaró el motivo del festejo de su gol ante México

El delantero de la Selección de Estados Unidos, Christian Pulisic, mando un mensaje el día de ayer con su gol, con dedicatoria especial para el portero Guillermo Ochoa, tras sus declaraciones previo al juego en Cincinnati.

Y es que todo empezó cuando el portero mexicano confesó que México es el espejo en el cual se ven los jugadores norteamericanos para mejorar en su estilo de juego.

"México ha sido ese espejo en el que quieren verse y reflejarse, lo que quieren copiar. En México tenemos una liga fuerte, ellos han crecido y mejorado bastante, eso ayuda a la rivalidad y la competencia", dijo en su momento Ochoa.

Leer más: Selección Mexicana: 'Tecatito' Corona y Héctor Herrera quedaron a deber en el partido ante Estados Unidos

Tras esta declaración el futbolista norteamericano no desaprovecho la oportunidad y al marcar gol el viernes mostro un mensaje que decía 'Man of the mirror" que significa hombre del espejo, e n referencia a las declaraciones de Ochoa.

Ya finalizado el encuentro, Christian Pulisic declaró que su festejo no es para generar polémica ni controversia con el portero de la Selección Mexicana.

"No estoy tratando de causar controversia, solo fue algo que se me ocurrió al marcar el gol ante México", Dijo.

El Clásico de la Concacaf se lo llevó el conjunto de los Estados Unidos, tras imponerse con marcador de 2-0; quitándole el liderato e invicto al Tricolor.

Estados Unidos ya le ha tomado la medida a los mexicanos en cualquier tesitura en los cuales se han medido. México no ha podido encontrar la formula perfecta para vencerlos tanto en finales como en esta Eliminatoria.