Eliminatorias Conmebol: Ecuador vs Brasil abren la fecha 15 en donde los locales podrían acercarse al Mundial

Ecuador.- Luego de poco más de dos meses sin actividad, este jueves las Eliminatorias de Conmebol regresan a las acciones con un partido que ofrecerá grandes expectativas por la manera en la que llegan ambos equipos. Por un lado Ecuador como tercero de la clasificación podría casi amarrar su pase a Qatar 2022 si le saca un marcador favorable al rival, mientras tanto Brasil llega como uno de los dos equipos ya calificados por lo que su presión es menor pero aún así presentarán jugadores importantes al partido.

Las acciones de Conmebol arrancarán con este partido, siendo el primero de otros más para un total de 3 partidos. El silbatazo inicial se dará en punto de las 15:00 pm (Centro de México) y podrá ser visto totalmente en vivo por la señal de Sky Sports y con lo más relevante del partido por las redes sociales de cada una de las Selecciones. A este partido se le suma la importancia de Ecuador de sacar un marcador importante la desventaja es que se enfrenta al equipo que no ha perdido en toda la Eliminatoria

Actualmente Brasil marcha líder de la clasificación, es casi imposible que alguien que no sea Argentina se le acerque por lo que su lugar en Qatar 2022 ya está asegurado. En 13 partidos jugados el equipo brasileño ha ganado 11 partidos, empatado 2 y no ha perdido ninguno, sus números son al momento de los mejores con 27 goles a favor y solo 4 en contra para sumar 35 puntos. Ecuador lleva en la posición 3 con 14 partidos jugados, 7 ganados, 2 empates y 5 perdidos para sumar 23 unidades con 23 goles a favor y 13 en contra.

Para esta jornada solo Brasil y Argentina llegan con un partido menos luego de que en el duelo que debían enfrentarse en la primera vuelta fue suspendido por temas ajenos al partido. Al momento no se ha resuelto que pasará con esos 3 puntos pero al ser ellos mismos los que ya están en el Mundial podrían optar por no jugarlo ya que no cambiarían nada.

Duelo de oro para Ecuador

Este partido puede significar mucho más para Ecuador que para el mismo Brasil, si bien son solo 3 puntos y restan 12 en disputa, una victoria podría acercarles demasiado a quedarse con un puesto para el Mundial de Qatar 2022. Si bien debe esperar una combinación de resultados podría darse que al final de esta jornada pueda ser virtualmente el tercer calificado al Mundial.

Ecuador tiene en sus manos una posiblidad inigualable | Foto: Captura

En caso de ganar llegaría a 26 puntos y estaría esperando una derrota de Colombia y Perú para así ponerse 9 puntos por encima justo los que quedarían en la últimas fechas, de lograrlo solo podría esperar que las otras selecciones empaten o pierdan un partido más para asegurar el tercer puesto al Mundial, incluso si Colombia y Perú ganan sus últimos partidos que ya es muy complicado tendrían que mejorar mucho la diferencia de goles para poder ser esa una manera de desempate, es por eso que la victoria representa un gran paso en las aspiraciones de Ecuador.

Mientras que para Brasil, lo más seguro es que salga más relajado pero eso no quita la peligrosidad con la que cuenta en cada uno de sus jugadores. Incluso solo metería presión para hacerle más complicada a Argentina la hazaña de alcanzarle en la tabla general. Fuera de ello no hay otra cosa por la que arriesgar tanto en la búsqueda de los 3 puntos y menos si hay de por medio algunas jugadas fuertes que puedan lesionar a los jugadores habilidosos.

Posibles Alineaciones

Ecuador

Portero: Alexander Domínguez

Defensas: Ángelo Preciado, Félix Torres, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán

Medios: Carlos Gruezo, Moisés Caicedo, Alan Franco, Ayrton Preciado

Delanteros: Enner Valencia y Ángel Mena

Brasil

Portero: Alisson

Defensas: Emerson Royal, Éder Militao, Thiago Silva, Alex Sandro

Medios: Fred, Casemiro, Coutinho, Raphina

Delanteros: Vinicius y Matheus Cunha