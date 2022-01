Eliminatorias de África: Así son los cruces de la ronda final por un boleto al Mundial de Qatar 2022

África.- De una manera poco usual, la Confederación Africana de Futbol (CAF) y la FIFA dieron a conocer los cruces oficiales de las Eliminatorias de África para el Mundial de Qatar 2022, todo esto mientras se juega la Copa Africana de Naciones. A través de una transmisión en las redes sociales se pudo ver el emparejamiento de las mejores 10 selecciones del Continente Africano para generar el camino para entregar los 5 boletos para el mundial.

Lo que pudo verse por los emparejamientos, no será algo sencillo para ninguna de las 10 selecciones en especial en el choque de Egipto y Senegal ya que dos de las más grandes figuras del futbol mundial y que juegan para el Liverpool podrían quedarse sin ir al Mundial de Qatar 2022, son Sadio Mané y Mohamed Salah quienes se medirán en una de las 5 finales por el boleto, solo uno seguirá y tendrá acción a final del año.

De acuerdo con el reglamento de la CAF estos partidos se jugarán a dos duelos, cada selección tendrá la oportunidad de recibir en casa las acciones para buscar aprovechar las condiciones para salir victorioso. En total se jugarán 10 partidos de las Eliminatorias en donde quienes resulten ganadores serán los equipos que estarán en el Mundial de Qatar 2022. Para la CAF no hay medios boletos por lo que los que no lograron estar en estas 10 selecciones no podrán pelear por una oportunidad.

Así se jugarán los cruces

Egipto vs Senegal

Camerún vs Argelia

Ghana vs Nigeria

RD Congo vs Marruecos

Mali vs Túnez

Los crucres ofiiales de la CAF para Qatar 2022 | Foto: Twitter FIFA

De los 5 partidos de los que más destacan es el Egipto vs Senegal por el duelo de Salah y Mané, dejando a uno en el camino, pero tambien el choque de Ghana y Nigeria se vuelve demasiado interesante por lo que han representado para los Mundiales en los últimos años, sin dejar de lado al Camerún vs Argelia en donde tambien otros equipos históricos en estas competencias.

Con el sorteo tambien se dieron a conocer las fechas para jugarse estos partidos, de acuerdo a la CAF, la ida de jugarán el 21 de marzo de 2022, luego la vuelta se jugarán el 29 del mismo mes, ahí quienes resultes ganadores serán los elementos que vean acción en el Mundial de Qatar 2022, y se estarían incorporando al mismo tiempo que las Selecciones Europeas que jugarán sus últimos 3 pases en las mismas fechas. Ya solo estarían por finalizar otras Confederaciones como Conmebol y Concacaf para definir a las 32 selecciones en Qatar.