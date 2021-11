Eliminatorias: Ricardo Pepi afirma que de anotar contra México sí celebrará

El delantero de ascendencia mexicana, Ricardo Pepi, se alista para jugar este viernes el partido ante la Selección Mexicana donde explicó que de anotar gol si festejará y no es por un tema personal ante el combinado nacional de Gerardo Martino.

Pepi decidió portar los colores de la selección de Estados Unidos sobre la de México y esto causo mucha polémica en el ámbito del Tricolor.

En entrevista con ESPN, Ricardo Pepi quien declinó vestir la playera de la Selección Mexicana para enfundarse la estadounidense, explicó festejar una diana es parte de la alegría del futbol.

"He platicado con mis familiares y les dije que si meto gol, yo lo celebro, pero no es por nada en contra de México, lo celebro porque soy feliz, es mi momento de felicidad, soy un delantero y me gusta meter goles.

Esta será la primera ocasión que Ricardo Pepi se mida ante la Selección Mexicana en este Eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Solo hace unos días previo a este encuentro del viernes ante México, Ricardo Pepi aseguró que ha vivido viendo la exitosa carrera de Raúl Jiménez, quien para el es uno de sus ídolos y un orgullo poder jugar en la misma cancha contra el delantero de la Premier League.

Primeros llamados.

Ricardo Pepi fue convocado a campamentos juveniles tanto para la sub-17 de los Estados Unidos como para la de México. En octubre de 2019, fue incluido con la escuadra de las barras y las estrellas para la Copa Mundial de Fútbol Sub-17 de 2019 celebrada en Brasil.

El 26 de agosto recibió su primera convocatoria con la selección de fútbol de Estados Unidos, para los primeros partidos de clasificación a la Copa Mundial de Fútbol de 2022.

El 8 de septiembre debutó y marcó ante Honduras, siendo el segundo futbolista más joven en jugar con la selección estadounidense.