Ella busca cambiar la cara al futbol femenil mexicano

Puebla, México.- Cuando todo se creía perdido en el futbol femenil y ante un apoyo diminuto por parte de los equipos y de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), aparece Fernanda Lozano, poblana que sobresalió en Estados Unidos y ahora busca impactar con un mecanismo distinto al futbol mexicano.

Fernanda Lozano ha tenido una historia de éxito en el futbol. Desde pequeña se desempeñó como delantera, sobresaliendo incluso entre los varones. Su desempeño y virtud futbolística la llevaron a Estados Unidos en donde jugó en equipos como California, Nueva York, Oregon.

Al mismo tiempo y con tan solo 16 años de edad, llegó a la Selección Femenil, siendo la jugadora más pequeña en la plantilla y destacando con su entusiasmo a directivos y compitiendo al tú por tú con las futbolistas de más alto nivel.

Fernanda logró una gran carrera dentro del futbol femenil siendo una jugadora capaz de triunfar en el extranjero, pero llegaría el momento de toda juvenil. Estudiar o el futbol. Para la joven la decisión no fue nada sencilla, pero optó por mejor seguir estudiando y vaya que esa decisión rindió frutos, debido a que si hubiera seguido jugando, quien sabe donde estaría actualmente.

Acompáñanos a este gran proyecto UP Movement, sería grato para mí que pudieras estar con nosotros. #PiensaenGrande #EntrenaenGrande⚽️ pic.twitter.com/F6OYzOrgm4 — maria fernanda (@fermetegoles) 21 de agosto de 2017

Lozano dejó el futbol profesional para prepararse como Directora Técnica, consiguiendo el título a través de la FMF, incluso es la única mujer DT que tiene dicho certificado. Emprendió con su proyecto UP Movement, en el cual inspira al jugador con un mecanismo totalmente distinto al que se conoce en el futbol, ya que desde sus instalaciones techadas y con un espacio exclusivo para 3 jugadores por hora, el jugador podrá tocar el balón más de cinco mil veces y podrá pensar más utilizando la psicología para incentivar a los jugadores.

“Yo voy a conseguir que valoren a las jugadoras, yo ya viví la forma en como no apoyan al futbol femenil. En México no innovan, trataré de cambiar la mentalidad y buscar que se apoye más, no solo en lo económico, sino cambiar el chip y la ideología en el futbol mexicano” expresó la DT.

Para la joven estratega reconoció la labor de las autoridades del balompié nacional al crear la liga femenil en México, aplaudió el apoyo de la federación mexicana, y espera que a través de los años puedan seguir apoyando más a las mujeres, no sólo en el balón pie, sino en todos los deportes, desde su óptica el equipo de México puede ser uno de los mejores por su técnica.

Fernanda confirmó que el futbol sigue siendo exclusivo de varones, pero que debe haber una igualdad de género. También dentro de sus objetivos está en dirigir a la selección nacional varonil.

Para Fernanda no existe imposible y se está preparando para poder dirigir algún día sino es la selección nacional, un equipo de la primera división y hacer historia como la primer mujer en ser entrenadora de un equipo profesional de futbol.

Sin duda, dicha metodología cambiará la estructura del futbol, México necesita esto y que mejor forma de cambiar los roles y que una mujer sea quien tenga la iniciativa de mejorar nuestro futbol.

Con información de e-consulta.com