Ella es Janelly Farias defensa de Chivas Femenil que impresiona con su tonificado físico

Guadalajara.- La defensora del Rebaño Janelly Farias se ha ganado la admiración de sus seguidores en las redes sociales luego de que incorporación a las Chivas diera paso a la exposición de su gran trabajo físico que ha quedado plasmado en su cuentas personales.

La nacida California pero de padres mexicanos debutó con el conjunto de las Chivas el pasado 15 de julio de 2019 en un partido ante los Tigres, desde ese momento se le vieron grandes cosas que a la larga la llevaron a disputar partidos importantes con la Selección Mexicana de futbol, incluso a ser la titular indiscutible del chiverío.

A la par de ese gran momento se dio su gran expansión en sus redes sociales donde ya más personas la comenzaron a seguir debido a su participación en los partidos. Fue ahí donde mucho se dieron cuenta la gran condición fisica que tiene la jugadora. Janelly ha gustado de mostrar algunas rutinas de ejercicios que han dejado con la boca abierta a sus seguidores.

En muchas de sus publicaciones ha mostrado su cuerpo musculoso trabajo que ha desarrollado con el tiempo, Janelly tiene actualmente 30 años de edad y aunque actualmente se ha mantenido fuera de actividad en el campo en sus redes se han vuelto el principal motor para seguir con su preparación.

Sus seguidores siempre le hacen saber lo hermosa y increíble que se ve durante sus rutinas. Para Farias su parte favorita de su cuerpo sería su abdomen que se ve que es uno de los sectores que más carga reciben. "Cuando estara en las canchas jugando para el mejor!", "Eres el prototipo de la mujer luchadora, un ejemplo para muchas deportistas mexicanas felicidades".

Aunque no todo ha sido miel sobre hojuelas para Janelly pues hace algún tiempo decidió revelarle a su familia que es homosexual algo que le trajo muchos problemas principalmente con sus padres quienes la rechazaron de forma inmediata ante sus preferencias sexuales.

Su depresión la hizo perder todo lo que había ganado con el Guadalajara y con Selección, incluso perdió el ritmo y las oportunidades de juego. Fue tan duro el que su propia familia no aceptara su forma de vivir que pensó en dejar de jugar. Pero no quiso que algo acabara con el sueño de seguir en el futbol. Por lo que buscó la aceptación de sus padres.

Recuerdo que le dije a mi mamá, entre lágrimas y dolor, necesito que me ames, sigo siendo la misma, soy tu hija, soy mujer y lloró y me dijo ‘tienes razón, perdóname’, pero con mi papá fue más difícil porque me dijo cosas que me rompieron el corazón, pero me pidió perdón", comentó.