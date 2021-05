Ella es Joana Sanz una bella española esposa del futbolista Dani Alves

España.- La bella modelo española, Joana Sanz es una de las mujeres más mediáticas en su país, principalmente por su carrera frente a las cámaras desde hace ya un tiempo y también por el matrimonio que tiene con el futbolista brasileño, Dani Alves mismos que se conocieron en España y se casaron en 2017 cuando el jugador estaba cerca de abandonar al Barcelona.

Joana Sanz se dio a conocer a los 17 años cuando ya comenzaba su camino en el modelaje, su primera gran aparición fue en el concurso, Supermodel of the World el cual ganó, desde ese punto se volvió muy conocida pero su carrera no termia de explotar hasta que llegó su relación con el futbolista, fue ahí cuando su nombre subió como la espuma en España.

No es un secreto que ahora con una relación bastante mediática supo sacarle mucho provecho al hacerse de una gran comunidad en redes sociales con más de 714 mil seguidores donde se le muy activa siempre. Comparte sus gustos, cosas personales, incluso momentos tan íntimos que tienen relación con el jugador a quien evidenció ante sus fans quienes le preguntaron como era en la intimidad pero ella lo defendió diciendo que es "un campeón".

Pero para Joana Sanz no todo es su pareja ya que tras su relación también ha tenido muchas oportunidades de trabajo firmando con grandes marcas mundiales que le han dado trabajo y con las que ha hecho grandes cosas como en Gucci y ha tenido desfiles con Cibeles Fashion Week, pero el que apunta a ser su sueño es ser parte de Victoria Secret.

Joana Sanz es española, nació en Tenerife pero cuenta que gran parte de su familia es de Siria especialmente la que es por el lado de su abuela, aun así ella defiende los colores españoles. Su forma de ser es algo que también sus fans en redes la reconocen mucho, pues a pesar de ser una modelo de élite se da el tiempo para conversar con ellos.

Evidentemente su cuenta de Instagram es la que más utiliza y donde se ve la gran mayoría de su trabajo por lo que también deja a la vista su escultural figura, misma que le ha costado mantener por el ritmo que tiene en su día a día y por el tema a lo que se dedica. Aun así no deja que eso le afecte mentalmente o de otra manera, en pocas palabras Joana Sanz estaría rosando en la perfección ante los ojos de las redes sociales.

Su mas reciente publicación deja ver además su amor por los animales al montar un caballo en una clase, pero así también demuestra que aprender cosas nuevas todos los días es algo que está en su sangre. Así también presume una gran relación con su madre con quien ha viajado a varias partes del mundo y espera hacerlo de nuevo.