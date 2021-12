Ella es Kristin Totaro, la bella prometida de Nico Castillo

México.- En las últimas horas el nombre de Kristin Totaro ha comenzado a sonar y eso fue gracias a la noticia que dio el futbolista chileno, Nicolás Castillo que ha revelado que se casará con la supermodelo de 27 años. Es así como en tan poco tiempo se ha convertido en el centro de atención, tanto por saber quién es y lo atractiva que puede llegar a ser.

La modelo estadounidense se ha ganado desde hace un tiempo un gran número de seguidores en sus redes sociales por su trabajo y belleza, no es un secreto que más de 130 mil personas piensen que tiene todo para triunfar en el mundo del modelaje y menos cuando las fotos publicadas en sus redes dan más y más argumentos para que así sea. Incluso han mencionado que el jugador se ha sacado la lotería con tan bella mujer.

Kristin Totaro mujer de metas muy fijas, en sus perfiles de modelaje ha dejado claro que lo que quiere es ser la mejor modelo, que si bien es muy alta, tiene el talento para hacer bien su trabajo. Además de que su labor se basa en el profesionalismo, y eso espera de parte de quienes la contraten. Sus valores y metas son claras y no espera menos de ella misma como de quienes estén a su lado.

Kristin Totaro es dueña de una belleza incomparable en las redes sociales | Foto: Instagram Kristin Totaro

La tambien influencer es conocida por su gran participación con marcas muy importantes tanto en Estados Unidos como en el mundo lo que la ha puesto en boca de todos por mucho tiempo y a su corta edad pues a sus 27 años tiene mucho camino por delante para poder explotar. A simple vista Kristin Totaro destaca por ser rubia, un toque llamativo para el mundo del modelaje, su figura que si bien no es 100% atlética si luce espectacular y sobre todo el tema de la estatura, la estadounidense se ha llevado las palmas por su increíble altura que le ha dado un gran toque para su trabajo.

En sus redes sociales Kristin Totaro comparte algo de sus gustos, que además del más evidente que es el modelaje y retratar cada momento relevante de su vida. La modelo es amante de los trajes de baño y estar en contacto con la playa, muchas de sus fotos son con esa temática. Tambien en algunas fotos se puede ver a un perrito, su mascota lo que habla de un gran amor a los animales.

La modelo estadounidense tiene un gran cariño por la playa | Foto: Instagram Kristin Totaro

Aunque no tiene muchas publicaciones pues apenas logra reunir 44, y sobre su vida privada no había nada hasta en los últimos días que aceptó ser la prometida de Nicolás Castillo, sorpresa que no culminó ahí ya que ella le compartió la noticia de que está embarazada lo que su Navidad se convirtió en un sin de emociones para ambos.