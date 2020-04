Ella es Paige Spiranac la golfista que revolucionó su deporte

La sensualidad y grandes curvas de la golfista Paige Spiranac son más que evidentes y ha sabido utilizarlas para meterse entre los gustos de los aficionados del Golf. Nacida en Wheat Ridge, Colorado encontró en el golf una manera de sobresalir no nada más por su cara bonita si no también por su destreza para jugarlo.

Desde su llegada a este deporte que siempre ha sido muy reservado en cuestión de vestimenta y comportamiento, con la aparición de Paige esto cambio radicalmente pues su forma de vestir ya le ha traído muchas complicaciones en diversos asuntos deportivos.

Cabe resaltar cual es la principal función de Paige y se trata sencillamente de darle el lugar que la mujer merece en el mundo del deporte, pero podrían llegar a pensar que es todo menos ese motivo pero lo que alienta día a día para llenar sus redes sociales de contenido relacionado con el Golf es primordialmente para que se enteren que las mujeres también son capaces.

Aunque realmente su nivel como golfista dista mucho de ser considerada una de las mejores, ha optado por aprovechar su influencia en más 2.5 millones de personas que las siguen en redes sociales para hacer conciencia sobre este tema de la igualdad de género. Muchas otras golfistas consolidadas a través de los años han dicho estar de lado de Paige a sabiendas de que muestra algo difidente al Golf pero aun así sigue vendiendo la idea de que el deporte también es para las mujeres.

Liliana Cammnisa, Manuela Carbajo Re entre otras, de cierta manera aprueban que de a conocer su deporte, si bien no de la forma que quisieran pues saben que su contenido no ayuda a ganar títulos o reconocimiento deportivo pero si gana público y atención de quienes antes no lo hacían.

Muchas otras más como Magdalena Simmermarcher quien es de las mejores rankeadas en el golf asegura que lo que ella muestra no pasa en la vida real del gol, y para ella la manera en que trabaja Paige no es buena para el golf femenino.

Aun así, si muchas mujeres estén o no en contra de lo que ella haga, Spiranac ha confesado que no tiene mucho sentido seguir jugando al Golf cuando no se siente parte de el, cuando no siente ser aceptada y que intenta a su manera mostrar lo bueno de su deporte y a las mujeres golfistas.