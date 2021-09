Ella es la bella Ennid Wong quien inició desde abajo y ahora es una de las reinas de las redes

México.- Las redes sociales están llenas de mujeres hermosas y con figuras de ensueño pero pocas veces se sabe del gran esfuerzo que tuvieron que pasar para llegar estar dentro del top de influencer y el mejor ejemplo para ello es la escultural Ennid Wong quien prácticamente desde cero inició y hoy es una voz autorizada en el mundo digital.

La oriunda de Ciudad Victoria, Tamaulipas quiso iniciar su carrera en el medio artístico por lo que decidió emprender el viaje a Monterrey donde sabía que podía hacer lo que tanto deseaba y que era ser la estrella que todos admiraban. Pero no fue nada sencillo, a pesar de tener una figura de ensueño y una belleza natural batalló mucho para lograrlo.

Ennid Wong decidió vender ropa para poder mantenerse en lo que encontraba una manera de llegar al estrellato. Luego llegó la oportunidad que estaba esperando, ella con una silueta 100% atlética y llena de sensualidad fue como llegó a la plataforma de OnlyFans en donde creció como la espuma, fotos bastante reveladores y contenido elevado de todo fueron su punto fuerte lo que la llevó a estar dentro de las más solicitadas.

La misma Ennid Wong ha revelado que no necesariamente tiene que estar sin ropa para generar muchos de sus ingresos, pero que tampoco tiene que depender de una aprobación o de alguien más para saber que hacer con su vida. De la noche a la mañana su cuenta bancaria era totalmente diferente.

Ennid Wong presume su escultural figura con radiante vestido rojo | Foto: Instagram Ennid Wong (@ennidwongoficial)

Las redes sociales de inmediato la identificaron como la nueva imagen de la belleza llenadora de millones de fans divididos entre sus diferentes plataformas en las que se hace presente. Algo que evidentemente resalta y es el por qué la siguen es que tiene una figura que no le pide nada a ninguna otra, Ennid Wong es bella, carismática y sobre todo autosuficiente que eso es lo que más llama la atención.

Su cuenta de Instagram que casi llega al millón de seguidores es el punto de encuentro de gran contenido de calidad en donde Ennid Wong comparte, principalmente su trabajo fotográfico como alguno de su día a día en las redes o en lugares que visita ya sea por trabajo o por gusto. Se le ha visto visitando ciudades como Dubái y muchas otras parte del mundo.

Ennig Wong se ha convertido en una de las más solicitadas en OnlyFans | Foto: Instagram Ennid Wong (@ennidwongoficial)

Claro que sus fotos en diminutos conjuntos son la especialidad de Ennid Wong que no duda en compartir, las playas son uno de los lugares favoritos para sus sesiones, aunque tambien puede haber algo más reservado y con más ropa que de igual manera es aplaudido por sus miles de seguidores que nunca pierden la oportunidad de dejar un comentario halagador.

Aunque no todo es miel sobre hojuelas, ya que Ennid Wong ha revelado que tiene muchos haters que no paran de atacarla por cualquier cosa, principalmente desmeritando el trabajo que tiene vendiendo su contenido privado en su OnlyFans, y para ellos la tamaulipeca solo se limita a restregarles en la cara que ella es su propia jefa y no necesita de nadie más.