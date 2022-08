Ellen White, máxima goleadora de Inglaterra, anuncia su retiro del futbol

Manchester, Inglaterra.- El futbol femenil de Inglaterra se despide de una leyenda, Ellen White, quien decidió cerrar el telón de su carrera profesional después de haber sido campeona de la Eurocopa Femenina 2022 con las Leonas y la máxima anotadora de su selección a sus 33 años de edad.

Ellen nació en Aylesbury un 09 de mayo de 1989. A los ocho años comenzó su historia en el balompié femenil al ser reclutada por el Arsenal. La delantera tuvo un inicio prometedor al ascender a las filiales del club antes de llegar al futbol senior del Chelsea FC en 2005.

En solo tres temporadas con las 'Blues' White se consagró como la máxima goleadora de la institución para convertirse en nueva jugadora de Leeds United, en 2008, sin embargo no le fue de buena manera al sufrir una lesión en el ligamento cruzado.

Regresó al Arsenal y en una estadía de tres años consecutivos elevó su nivel para festejar dos títulos de la FC Women's Super League, dos FC Cups y tres Copas de la Liga. Para 2014 vistió la camiseta del Notts Country FC, donde militó dos periodizaciones antes de cambiarse a Birmingham City en 2017.

La trayectoria de Ellen White tenía un crecimiento impecable que Manchester City se interesó en ella para ofrecerle un contrato de dos años después de ganar la Bota de Bronce y participar en el Mundial Femenil de Francia 2019. Registró 90 apariciones y anidó en 34 ocasiones, cifra que quedará en letras doradas después de tomar "una de las decisiones más difícil" de su vida.

"El trabajo duro, la dedicación, la pasión y el amor por lo que haces son una gran receta, nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo o lograr tus sueños. Una vez me dijeron que no podía jugar en el equipo de chicos y que nunca jugaría con Inglaterra, ahora me retiro con 113 participaciones y 82 goles con mi selección y una Eurocopa".

Ellen White campeona de la Eurocopa

Twitter Ellen White

"Finalmenre aprovechemos el impulso de la victoria para asegurarnos que cada joven tiene las mismas oportunidades de jugar y sentirse conectado. Muchas Gracias futbol", escribió Ellen White en su mensaje de despedida.