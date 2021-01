Elmer Tiul Tec, niño de 5 años que inicia su camino en el futbol con botas de hule

Guatemala.- Los mejores iniciaron sin nada y no cabe duda que para Elmer Tuil Tec es algo que aplica. Esta es la historia de un niño de 5 años que por cosas el destino visitó una cancha de futbol y con la ilusión de poder jugar no importó que no tuviera el equipo adecuado para hacerlo al punto de terminar jugando con sus botas de hule a la par de sus nuevos compañeros.

Él es Elmer Tiul Tec, tiene 5 años de edad y vive a una comunidad de nombre Chajual en Guatemala. El pequeño se dio a conocer este jueves cuando en su intento de integrarse en un equipo de futbol no le importó tener que jugar con sus botas de hule y con un uniforme prestado. Todo ocurrió en el estado Municipal Santa María en el municipio de Cahabón, Alta Verapaz cuando desde lejos miró un grupo de niños practicando futbol.

De acuerdo con ESPN Play quien fue quien dio seguimiento a la historia de Elmer, todo inició cuando la madre de Elmer acudió cerca de ese estadio a limpiar una de las casas como parte de su trabajo. En momentos él se dio cuenta que había movimiento en el campo y a lo lejos observaba, pero fue Juan de Dios Quiroa, el encargado de la oficina de cultura y deportes del municipio quien lo vio y lo invitó a participar.

"Me le acerco y me dice que quiere jugar, pero que anda con botas y pantalón. Le digo que no tenga pena que le daré uniforme. Lo integré al grupo y empezó a jugar con sus botas de hule", comentó a ESPN.

También a través de la cuenta de Facebook "Mi Muni Cahabón" en donde se publicaron las imágenes que ahora circulan por las redes sociales en donde se ve al pequeño Elmer portando un inmenso uniforme y sus botas negras de hule. Eso motivó aun más a Juan de Dios Quiroa quien vio la posibilidad de que el alcalde la localidad le brindara ayuda a la madre de Elmer y también para él con ropa y comida.

"Encontramos un cuadro bastante complejo de escases de recursos, viven en una casita, en un solo cuarto, es de tierra. No tienen estufa, solo cuentan con una cama de madera deteriorada".

Las cosas no quedaron ahí, este viernes personal del municipio fue directamente a la casa de Elmer para hacerle una gran sorpresa, primero hablaron con su madre quien responde al nombre de María Tec Tec, la visita fue trasmitida en redes sociales donde mostraron las condiciones en las que viven, María, Elmer y sus 5 hermanos. La charla fue trasladad en la municipalidad en donde se el dio una gran propensa a la familia.

En una nueva publicación se puedo ver como se le apoyó a la familia con comida y ropa como se les había prometido. Esas evidencias se mantienen en las redes, donde se ve a Elmer estrenando sus nuevos tenis con los que podrá continuar sus entrenamientos. Junto a Elmer, la Escuela Deportiva Municipal 48Futuro cuenta con otras 180 personas de edades de 5 hasta los 22 años entre hombre y mujeres.