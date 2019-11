Elvis Rodríguez se visualiza como campeón de boxeo

Mazatlán, Sinaloa. La disciplina, trabajo duro y constancia son las claves para el buen inicio de la carrera profesional del peleador dominicano Elvis Rodríguez (5-0-1, 5 KO’s), quien ya pinta como un futuro ídolo y campeón del mundo en peso superligero (140 libras) para los latinoamericanos. El boxeador que está de vacaciones en Mazatlán realizó una visita a las instalaciones de EL DEBATE.



¿Cómo te iniciaste en el boxeo?

Mi carrera inició a los 11 años en un gimnasio del barrio Las Minas, y de poco a poco he crecido para llegar a donde estoy ahora. A los 14 años peleaba ya en Panamericanos infantiles y campeonatos nacionales juveniles.

¿Cómo te describes como boxeador sobre el ring?

Soy un boxeador que puedo pelear boxeando con técnica y también puedo pelear y fajarme si es necesario porque tengo pegada; he tenido una carrera amateur extensa que me dio experiencia.

Describe tus primeras peleas como profesional

Han sido peleas buenas porque el matchmaker ha tratado de ponerme peleadores que nunca han sido noqueados, y a todos he ganado KO’s, solo una por choque de cabeza, y el empate con Joaquín Chávez. Mi debut fue en Tijuana ante Iván Ortiz, me sentí bastante bien con la preparación y gané gracias a la experiencia en amateur, y buena condición.

El dominicano muestra su gran potencial. Foto EL DEBATE

Sobre ser entrenado por el legendario mánager Freddy Roach

No es solo que yo lo diga sino lo que se ha visto, pero desde que llegué a entrenar al gimnasio con él ha sido una mejoría notable; no soy el mismo desde que llegué hace un año a Los Ángeles, he mejorado mucho y queremos aprovechar la experiencia que tenemos en el gimnasio Wild Card para seguir creciendo.



¿Cómo te mentalizas para una pelea, y cuándo volverás a subir al ring?

Antes de entrar al ring voy bastante confiado porque confío en mi preparación, en mi trabajo fuerte, y pensando que tengo la experiencia y la calidad para ganar. Confío en mí.Todavía no hay fecha específica para mi siguiente pelea, pero queremos volver a principios del año que viene, ya sea febrero o el 14 de marzo en NY.



¿A quién te gustaría enfrentar en el futuro?

Estamos haciendo campaña en las 140 libras y hay muchos peleadores buenos de nivel; esperamos poder pelear con el mexicanoamericano José Ramírez o el inglés Josh Taylor, los grandes campeones de peso superligero y ser campeones para finales del 2020. Para llegar a esas peleas hay que ir corrigiendo errores y siempre teniendo algo que aprender; aprovechar al máximo las oportunidades que tenemos al entrenar con Freddy Roach.



¿Diferencias entre el estilo dominicano y el mexicano?

Hay un poquito de diferencia en la técnica; los mexicanos son fajadores y en Dominicana nos enfocamos más en la técnica y estrategia, pero yo desde pequeño soy un peleador de toma y daca.

¿Cómo visualizas tu carrera en el futuro?

Con el trabajo que estamos haciendo y con las personas que tenemos al lado, creo que en año y medio me visualizo ya como un campeón unificado de las 140 libras.Hemos iniciado mi carrera con buen pie y seguiremos trabajando para alcanzar las metas mayores, pronto.



>Grandes ídolos

En joven dominicano de 23 años tiene como máximos exponentes del boxeo al filipino Manny Pacquiao y al puertorriqueño Félix “Tito” Trinidad, con quienes dice simpatizar por la velocidad del Pacman y la pegada del excampeón mundial boricua.

SUS ÉXITOS

Año rival veredicto

2018 Valentín Ortiz gana KO

2019 Kevin Luna gana KO

2019 Joaquín Chávez empate

2019 Jesús González gana KO

2019 Ramón Mascareña gana kO

2019 Luis Norambuena gana KO

Nota: Su primer pelea en 2018 ante Ortiz fue en Tijuana, las cuatro restantes han sido en los Estados Unidos (dos en Los Ángeles, una en Temecula y otra en Carson).

PERFIL

Nombre: Elvis Severino Rodríguez Mendoza

Fecha de nacimiento: 14 de enero de 1996

Lugar: Santo Domingo, República Dominicana

Profesión: Boxeador

Categoría: Superligero

Récord profesional: 5 victorias, 0 derrotas, 1 empate, con 5 triunfos vía KO.

Amateur: 6 nacionales