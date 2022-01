Emiliana Duclos cautiva a sus seguidores en redes sociales con linda selfie.

La modelo Emiliana Duclos se ha encargado de cautivar a sus seguidores en redes sociales luciendo su belleza y espectacular figura mostrada en cada una de sus publicaciones mientras toma unos días de descanso e incluso en los diferentes proyectos en los que participa.

Emiliana Duclos es una joven modelo que se ha convertido en toda una sensación en las diferentes redes sociales como Instagram y Tik Tok, mostrando no solo parte de su trabajo en el mundo de las pasarelas, sino también dejado ver sus mejores curvas con diferentes marcas de ropa.

La joven originaria de Santa Fe, Argentina, no duda en mostrar los diferentes proyectos de trabajo en los que participa, enseñando a sus fans sus diferentes facetas, desde sus poses en ropa casual, e incluso en ropa interior y qué decir en trajes de baño.

Leer más: NFL: Mahomes tiene la mayor cantidad de pases de anotación para un mariscal de campo en sus 10 primeros inicios en playoffs

En esta ocasión Duclos se ha robado las miradas de propios y extraños al mostrar su rubia cabellera y espectacular figura con una linda selfie en la cual lució una blusa blanca y un short negro mostrando sus mejores curvas.

La publicación de Emiliana no paso desapercibida entre sus seguidores, al mostrar su espectacular figura y sus mejores curvas posando de lado frente al espejo dejando ver toda su belleza, recibiendo miles de me gusta y decenas de comentarios donde los elogios no se hicieron esperar.

Publicación de Emiliana Duclos luciendo su belleza/Foto: Instagram

Emiliana Duclos se ha caracterizado por compartir parte de su vida cotidiana en redes sociales, así como aspectos de sus viajes y días libres dejando ver su belleza en diferentes poses y outfits; y no pueden faltar las imágenes donde luce sus mejores curvas para el deleita de sus miles de seguidores en Instagram.

Leer más: Nikkole Teja se roba las miradas de sus fans con linda selfie frente al espejo