Emiliana Duclos se roba las miradas en redes con lindo conjunto negro.

La modelo Emiliana Duclos sigue confirmándose como toda una sensación en redes sociales luciendo su belleza y espectacular figura en cada una de sus publicaciones cautivando a sus miles de seguidores mostrando parte de su vida cotidiana e incluso en los diferentes proyectos en los que participa.

Emiliana Duclos es una modelo que ha tomado gran fama en redes sociales gracias a su carisma y belleza que ha dejado ver en diferentes ocasiones, convirtiéndose en una de las chicas el mundo del modelaje más activas, además de que se ha encargado de sorprender a sus fans.

La joven originaria de Santa Fe, Argentina que se ha enamorado de México, así lo deja ver en sus publicaciones durante diferentes lugares del territorio azteca, y no duda en mostrar los diferentes proyectos de trabajo en los que participa, enseñando a sus fans sus diferentes facetas, desde sus poses en ropa casual, e incluso en ropa interior y qué decir en trajes de baño.

Aunque en ocasión Emiliana no sube contenido todos los días en Instagram, si lo hace en sus historias, y en una de sus últimas publicaciones sorprendió a sus fans al mostrar su linda figura además de su lado atrevido al mostrar su belleza en un conjunto negro, el cual consta de un body y medias negras desde la cama de su habitación robándose las mirada alcanzando miles de me gusta y decenas de comentarios donde los corazones no se hicieron esperar.

Emiliana Duclos mostrando su lado atrevido vestida de negro/Foto: Instagram

Emiliana Duclos se ha caracterizado por compartir parte de su vida cotidiana en redes sociales, así como aspectos de sus viajes y días libres dejando ver su belleza en diferentes poses y outfits; y no pueden faltar las imágenes donde luce sus mejores curvas para el deleita de sus miles de seguidores en Instagram.

